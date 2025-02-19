不要一直「小藍」！黃國昌想請益　游盈隆：歡迎

▲台灣民意調查基金會董事長游盈隆。（圖／台灣維新提供）

政治中心／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（19日）就任，表達希望能向曾提出建言的台灣民意基金會董事長游盈隆拜會請益，游盈隆接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示「歡迎」。

游盈隆點評民眾黨新主席新局面，表示一年前的民眾黨比較好，較有自己的特色，沒有「小藍」問題，如何再找回民眾黨本色，是新任主席黃國昌的艱鉅任務。而黃國昌在今天主席就任記者會時，公開表達近期希望找機會向游請益，游盈隆聞訊直言「歡迎」，隨時歡迎，他認為，有需要給黃國昌鼓勵及溫暖，至於要給什麼建言？他說「不要一直小藍」。

游盈隆指出，他認識黃國昌的時候，是在反中天運動開始，看著當時黃國昌只是年輕的中研院副研究員，卻能勇敢跳出來抗議中天，後來又歷經太陽花學運，與林飛帆、陳為廷等年輕人一起並肩作戰，而這些抗爭過程都相當辛苦，他都看在眼裡。

「老實說，他是一個『綠到出汁』的優秀年輕學者」，游盈隆說，像這樣「綠到出汁」的人，這樣一路走來，搞到今天被說是「背骨」，被講到「嘸一塊好」，走到今天跟民進黨「不共戴天」 ，這中間到底出了什麼問題？老實說，這部分民進黨出了問題。

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