文總執委改選「曹興誠上榜」　民眾黨團酸：淪為民進黨文宣部

▲針對文總第9屆執行委員名單包括聯電創辦人曹興誠，立院民眾黨團批評，近年來民進黨一步一步霸佔「文化總會」，將文總當作黨的宣傳機器。（圖／立院民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

中華文化總會昨（18）改選執行委員，選出35人、候選6人，前立法院長王金平未連任，12位新任委員，包括推動罷免藍委的聯電創辦人曹興誠。對此，立院民眾黨團表示，民進黨一步步霸佔文總，將文總當黨的宣傳機器，讓人質疑文總已經完全變質。

民眾黨團19日表示，文總第9屆執行委員，出現許多「綠友友」與非文化界人士名單，最具指標性的就是前聯電榮譽董事曹興誠 ，除了平日喜愛賞玩古董、自稱「八不居士」外，最為人所知的「社會貢獻」，就是宣布投入10億元，要訓練30萬平民神射手、300萬「黑熊勇士」，以及縱身跳入大罷免、擔任罷免立委領銜人，與傳統定義的文化連結，失之薄弱。

民眾黨團指出，文化總會雖然是社團法人，但經費來源主要來自文化部補助與國營事業捐助，會長還是總統賴清德；文總籌辦眾多總統府與中央機關的宣傳活動，是國家投入大量資源所營運的單位，近年來民進黨也一步一步霸佔「文化總會」，將文總當作黨的宣傳機器。

民眾黨團提到，文化除了要為國民提供集體認同基礎，也應該凝聚國民，多元的社會，文化視角更不應該只強調「正統」，因此政府在推廣文化時，應注重的是文化與族群的多樣性及平衡，而非排他或單一，應該考量的是共融，而不是撕裂。

民眾黨團強調，從這樣的角度來評量「文總第9屆執行委員」，不只深陷在醜聞裡的曹興誠，還有更多爭議人士，讓人質疑文總已經完全變質，畢竟中華文化總會既不該是國民黨的文化黃復興黨部，也不應該是民進黨的文宣部。