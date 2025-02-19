黃國昌曝一級主管名單！賴香伶接掌政策會　黃成峻、謝泊泓兼副秘

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席補選於15日落幕，立院黨團總召黃國昌以8903票擊敗前立委蔡壁如的360票。民眾黨今（19）進行中央委員會，正式公告黃國昌擔任黨主席，而黃也公布新任一級主管名單幾乎多數留任，其中留任的組織部主任黃成峻、民調中心主任謝泊泓一同兼任代理副秘書長，另政策會執行長由前立委賴香伶擔任。

▲民眾黨第二屆黨主席黃國昌上任記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

民眾黨19日下午進行中央委員會，正式公告黃國昌擔任新任民眾黨主席，並於會後召開首場記者會，公告一級主管名單。留任名單包括秘書長周榆修、副秘書長許甫、社發部主任張清俊、青年部主任劉昱鴻、文宣部主任李頂立、國際事務部主任林子宇、新聞輿情部主任吳怡萱、人資部主任陳柏宏、秘書長室主任阮庭蓁，另組織部主任黃成峻、民調中心主任謝泊泓也有留任，但個別兼任代理副秘書長職務。

此外，異動的部分，包括新聘政策會執行長為前立委賴香伶；而發言人體系異動較大，原有的發言人徐千晴、戴于文、李頂立、林子宇卸下發言身份，徐千晴轉任組織部學習組織、深耕地方，另新聞部組長張彤升為發言人，與原有的發言人吳怡萱、李有宜擔任發言工作。

針對發言體系異動，黃國昌表示，基於組織運作最有效益的方式，就進行一些調整，一開始本來擔任發言人的吳怡萱會繼續任職發言，並感謝張彤去年加入，她在媒體歷練及民眾黨表現受到大家肯定，以及原本就在發言體系的李有宜，發言團隊第一階段就由這3人擔任。

黃國昌指出，林子宇、李頂立就回歸原本部門主管業務，針對該部門的事情做發言回應；至於大家熟悉的戴于文，並不是因為發言不好，而是因為表現非常非常好，基於組織調整，另有重用戴于文，待時機成熟後進一步說明。