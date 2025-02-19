盼找機會和游盈隆見面　黃國昌就任黨主席「展開請益之旅」

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（19日）正式就任，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，一年前的民眾黨比較好，較有自己的特色，沒有「小藍」問題，如何再找回民眾黨本色，是黃國昌艱鉅任務。對此，黃國昌回應，謝謝游盈隆的關心，近期希望找機會跟游請益，因為自己開始針對重要議題，跟各專家、政治前輩啟動「請益之旅」。

▲民眾黨第二屆黨主席黃國昌上任記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨19日下午進行中央委員會，正式公告黃國昌擔任新任民眾黨主席，並於會後召開首場記者會。被問到認為民眾黨未來最大挑戰是什麼，因游盈隆認為一年前的民眾黨沒有「小藍」問題，該如何維持主體性？黃國昌表示，非常謝謝游盈隆提出的建議跟關心，自己也希望近期找機會向游盈隆請益。

黃國昌指出，因為接下來整個黨務推動，除了有關於黨內的人事確認、調整、重新佈局外，自己已開始針對一些重要議題，跟各個領域專家、政治前輩展開請益之旅，並由中央黨部同仁著手聯繫；民眾黨從過去到現在都是個有主體性的政黨，這件事到未來也不會改變，作為台灣第三勢力政黨代表，會持續堅持為拓展本土重要的進步政黨價值努力。

黃國昌提到，外界在過去這一年民進黨刻意宣傳下，想把民眾黨宣傳成「小藍」政黨，必須要說的是，「民進黨搞這套大內宣、認知作戰非常成功。」但也要請大家重新思考一件事，現任考試院院長周弘憲「綠」的程度沒人會否認，而總統賴清德提名的劉靜怡，民眾黨都是投下贊成票，因為民眾黨在重要改革法案、重要人事權同意行使上，向來風格都是就事論事。

黃國昌舉例，包括過去一年的國會改革、財政收支劃分法、吹哨者保護法等，「請大家共同思考，有哪個不是過去民進黨承諾卻跳票的法案？有哪個不是民進黨過去曾經高舉的價值、理想，現在卻背棄承諾的法案？我們會秉持相同精神與價值，繼續往前走」。

黃國昌說，至於民進黨不好好思考、反省，過去跟台灣人民跳票的承諾，現在只會用污穢在野黨的方式掩飾跳票，想轉移問題焦點，民眾黨當然不會隨他們起舞，「如同我在政見發表會所說，民眾黨除了繼續承繼柯文哲的創黨價值，最重要是幫台灣社會任何有理念、風骨、行動力的夥伴，積極的在台灣各個領域、階層、角落尋找最好人才，一起加入民眾黨大家庭，為開創台灣第三勢力，為本土進步價值政黨而努力」。