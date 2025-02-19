黃國昌自爆感人故事　高中每天4點起床背三民主義、孫文看了都感動

記者郭運興／台北報導

立法院民眾黨團總召黃國昌15日於黨主席改選擊敗蔡壁如，成功當選民眾黨主席。而他日前一段直播片段也被網友挖出，影片中黃國昌分享求學期間的感人故事，他表示，「高中時，決定要考法律系，為了準備三民主義，每天早上4點起來，在建中體育館，看著孫文的遺像，就在他面前背三民主義的課文，背到早上6點，我覺得連孫文看了都很感動，你能想像那個畫面嗎」。

黃國昌日前於直播談到「自己求學時的故事」，他表示，「不知道大家有沒有上過三民主義，當時為了準備大學聯考，三民主義自己是背得滾瓜爛熟，因為在那個年代的聯考，三民主義佔文組的100分，全部都是申論題，沒有任何技巧，就是背課文」。

黃國昌自爆，「大家聽自己講古一下，那時候高中的時候，決定要考法律系，為了準備三民主義，我跟大家講多感人的故事，自己每天早上4點起來，在建中體育館，看著孫文的遺像，就在他面前背三民主義的課文」。

▼民眾黨主席黃國昌直播自爆高中求學故事。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌，下同）

身旁小編一聽隨即大笑，黃國昌則繼續分享，「小編不要笑，我跟你講真的，那個時候清潔體育館工讀生有個小房間，自己因為唸書唸太晚，所以常常借住在那，早上4點起來以後，就在建中體育館大禮堂，孫文遺像在那邊，自己就搬一張小桌子，坐在孫文前面看著他，背三民主義，我沒有跟大家唬爛，真的、真的、真的」。講到此時黃國昌嘴角終於也忍不住笑意，笑了出來。

黃國昌說，「總而言之，孫文學說那個三民主義，小弟我年輕的時候是很熟的，人在屋簷下不得不低頭，我還是把那兩本三民主義上下冊背得滾瓜爛熟，然後去參加大學聯考，最後也非常順利完成了大學目標」。

最後，黃國昌再次強調，「我以前是每天早上4點起來背三民主義，背到早上6點，我覺得連孫文看了他都很感動，看著孫文遺像背三民主義，你能想像那個畫面嗎？我跟大家講，我絕對沒有唬爛」。

黃國昌此段直播不僅吸引13萬觀看次數，今（19日）更在PTT上引起討論，網友紛紛留言「是認真的嗎」、「你有看過四點的建中體育館嗎」、「比誰早是不是 清潔隊的也很早」。