3席指定中央委員從缺　黃國昌曝這1單位是「重中之重」：人選已點頭

▲民眾黨主席黃國昌上任記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨今（19）進行中央委員會，正式公告黃國昌擔任黨主席，而黃也公布新任一級主管名單幾乎多數留任；至於空缺的3名黨主席指定中央委員，黃國昌語帶保留地說，國家治理學院、指定中央委員都要等當面邀請，並得到對方同意後才能公開，且日前徵詢擔任國家治理學院的人已點頭，自己將給對方一週時間，時機成熟後就會公布。

民眾黨19日下午進行中央委員會，正式公告黃國昌擔任新任民眾黨主席，並於會後召開首場記者會，公告一級主管名單，幾乎多數人都留任，但組織部主任黃成峻、民調中心主任謝泊泓兼任代理副秘書長，新聘政策會執行長為前立委賴香伶。

依照民眾黨規定，黨主席有3席指定中央委員的名額，被問到今日是否有決定名單，還是3位都從缺？黃國昌表示，自己曾在政見發表會時報告，另一個對民眾黨未來發展扮演重中之重的角色，以及未來跟政策會緊密合作的，就是國家治理學院，「這些人我都必須要當面邀請，並得到對方同意後才能公開講，這是對受邀者的尊重，無論是國家治理學院、指定中央委員都是如此」。

黃國昌提到，自己徵詢的動作，從上週六黨主席補選完以後，才開始逐步加以進行，因此今天是第一階段跟外界報告人事案，「其實在開記者會的同時，我也收到之前徵詢邀請擔任國家治理學院的人點頭了，但是我也答應給他一週時間，必須給對方一個尊重時間、空間，把本來的事物做了結，時機成熟後，一定會按部就班、負責任跟大家報告」。