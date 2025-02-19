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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游盈隆6點分析黃國昌未來難題　嘆「民進黨趕盡殺絕、逼上梁山」

▲▼黃國昌出席民眾黨新北黨部幹部座談。（圖／民眾黨提供）

▲黃國昌。（圖／民眾黨提供）

記者郭運興／台北報導

立法院民眾黨團總召黃國昌成功在黨主席改選擊敗蔡壁如，未來2年將領導民眾黨。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（19日）提出了對民眾黨的6點觀察，提醒黃國昌未來會面對到的難題與挑戰。他也強調，民進黨用全黨之力對黃國昌趕盡殺絕，結果呢？不但沒有消滅，反而將黃逼上梁山，現在幾乎是不共戴天，這是一個悲劇。

游盈隆表示，自己在17日發表一篇有關「2025台灣人政黨認同與變遷」的研究報告，根據的是去年一月到今年一月共四次的全國性民意調查，引起各方關注和討論。關於民眾黨部分，他還有以下6點觀察和感想。

游盈隆表示，首先，從結果面看，民眾黨過去一年政黨支持度流失四成，9個百分點，同時支持者組成及政治取向出現極大轉變，這是民眾黨去年一整年整體表現的民意反應，其中黨主席柯文哲京華城及政治獻金案風暴更是重中之重。

游盈隆指出，第二，黃國昌2月15日當選黨主席，臨危受命，有中興民眾黨的重責大任，但黃國昌可能知道，也可能不知道，民眾黨支持者的組成及政治取向已經不是一年前的民眾黨，一年前的民眾黨比一年後的民眾黨，當然是一年前的民眾黨比較好，比較有自己的特色，沒有小藍的稱號問題，如何再找回民眾黨本色，兼具理想性與自主性，是黃國昌的艱鉅任務。

游盈隆再指，第三，過去一年民眾黨在立法院，由黃國昌領導議事攻防，這個關鍵少數，讓民進黨嚐受到連國民黨獨大時期都未曾經歷過的失敗和痛苦，因此對黃國昌恨之入骨，這有道理嗎?他不以為然。

游盈隆認為，對於民眾黨團在立法院的表現，坦白講，如果沒有民眾黨在憲訴法、選罷法和財劃法的堅持修法立場，現在的憲訴法、選罷法和財劃法會更糟，全程關注那三法修法過程的人都知道，這一方面應給民眾黨適度的肯定才對。

談到「柯文哲案」，游盈隆說，第四，關於柯案的問題，未來台北地方法院審理結果為何?柯文哲會被判以何種罪刑?事關重大，不乏有資深法界人士對柯文哲圖利京華城案能否成立存疑，如果最終地院在京華城案做出不同於檢方的認定，對柯文哲的傷害將大為減輕，民眾黨也將如釋重負，黃國昌身負平反柯案的重責大任，對黃來講是另一個重大挑戰。

游盈隆再說，第五，民眾黨支持者已非一年前的樣子，但民眾黨領導階層還是同一批人，這同一批人會因政治情勢變化而放棄一向的理念與價值堅持嗎?他覺得應該不至於。未來，民眾黨和國民黨的競合本身即充滿變數，民眾黨現在形象受損，黨的實力和自由度已不如過去，而國民黨也不是吃素的，會不會趁民眾黨勢弱，想辦法吃掉民眾黨?也不是完全不可能。2026藍白將怎麼合作？會怎麼合作？目前沒定論，但國民黨會更強勢是肯定的，這是黃國昌的另一個挑戰。

最後，游盈隆強調，第六，黃國昌現在和民進黨幾乎是不共戴天，這是一個悲劇，是非曲直，只有當事人明白，民進黨用全黨之力對黃國昌冷嘲熱諷、趕盡殺絕，稱不上英雄好漢，結果呢？不但沒有消滅黃國昌，反而將黃逼上梁山，為淵敺魚，莫此為甚，夫復何言。

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

▲▼游盈隆出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

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