▲2025台灣燈會搭機捷，桃園市民卡/一日票5折優惠任你行。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會7日璀璨登場，燈區鄰近機場捷運A18高鐵桃園站與A19桃園體育園區站，桃園捷運公司特別推出桃園市民卡乘車優惠與一日票5折行銷活動，要讓民眾輕鬆搭捷運賞燈！除了A19青塘園的卡比獸與皮卡丘燈區，還能捕獲燈會限定的桃捷吉祥物「鶇鶇」花燈，出站步行即可抵達燈區，近距離感受燈會魅力。

桃捷6日表示，燈會會場因交通管制、車輛易壅塞，僅A16、A20站設置燈會接駁大型停車場，呼籲大臺北、林口龜山生活圈及桃園等地區居民多搭乘捷運，賞燈不塞車、省時最便利，使用一日票、TPASS通勤月票暢遊最超值！桃園、新北、臺北的敬老卡/愛心卡點數亦可扣抵，誠摯邀請國內外遊客搭捷運遊燈會，感受桃園之美與光的饗宴！

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▲桃捷車站換新裝，限定花燈美拍打卡。（圖／桃捷提供）

為響應交通部觀光署與桃市府打造的燈會雙展區，自2025年2月7日至23日，桃捷公司特別推出「搭機捷賞燈趣，桃園市民卡/一日票5折優惠任你行」票價雙優惠：

優惠一「桃捷一日票5折優惠」：旅客於桃捷各車站詢問處（不含A20興南站）購買一日票可享5折優惠，每張優惠價160元(原價320元)，啟用後於當日營運結束前可不限區間、不限次數搭乘，暢遊桃北北沿線景點、賞燈無負擔！此優惠票須於2025年2月28日前啟用，售出後不可退票。

優惠二「桃園市民卡優惠」：燈會期間因周邊道路將進行交通管制，鼓勵市民搭乘捷運前往A18、A19展區，凡持「桃園市民卡」乘車，除了原有折扣外，另加碼優惠：(1)一般卡/學生卡(國高中、大專)：原7折，燈會期間優惠5折；(2)敬老卡/愛心卡/兒童卡/學生卡(國小)：原35折，燈會期間優惠25折。

此外，桃捷車站換新裝，限定花燈美拍打卡！A1、A12、A13、A16、A18、A19、A20、A22等車站張燈結綵，運用燈會主視覺裝飾打卡布景、花燈擺飾、詢問處美化、主視覺地貼、花燈小展區及動線引導地貼等，讓桃捷紫和燈籠紅串起捷運路網。其中，A12第一航廈站化身為燈會秘境，百盞傳統工藝燈籠交織出金黃與紅色的燈海廊道，讓國內外旅客抵台就能感受元宵燈會氛圍；燈會展區的A18高鐵桃園站及A19桃園體育園區站，更推出獨家限定的「鶇鶇」立體花燈！鶇鶇以各種有趣造型亮相，包含手持護照與行李箱的旅遊版、熱血棒球賽版及百貨購物趣版，讓遊客在賞燈同時，也能與桃捷吉祥物合影留念。

桃捷沿線景點豐富，適合規劃一日遊行程！白天可暢遊A17橫山書法藝術館、A18 Xpark水族館與華泰名品城、A19桃園市兒童美術館、A22中壢老街溪步道等熱門景點，夜晚再前往燈會感受璀璨燈海。活動至2月23日，精彩不容錯過！