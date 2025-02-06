全台唯一！2025台灣燈會在桃園　中壢牛肉麵花燈很吸睛

▲副市長蘇俊賓笑稱，2025台灣燈會在桃園，中壢牛肉麵花燈是全台唯一。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園7日展開試營運前夕，中壢區燈區6日晚間舉行啟燈儀式。副市長蘇俊賓表示，市府自中壢火車站至機場捷運A22老街溪站沿路設置融合多元族群特色的花燈，打造璀璨的「光之長廊」，迎接全臺旅客搭乘火車至中壢轉乘桃園捷運前往青埔賞燈。

▲中壢區燈區「光之長廊」舉行啟燈儀式。（圖／新聞處提供）

而A22老街溪站旁，更有全臺唯一、融合中壢牛肉麵打造的在地特色主燈「好運蛇進來」，歡迎國人呼朋引伴前來中壢賞燈、品味美食，體驗難忘的燈光饗宴。

蘇副市長指出，2025台灣燈會精彩可期，不僅有吸睛的寶可夢造型燈，機場捷運也推出「快樂桃子號」彩繪列車，屆時將串聯燈會展區成為台灣燈會的遊園列車；今日啟動的中壢「光之長廊」連結中壢火車站、機場捷運與精彩璀璨的青埔主燈區，打造中壢為台灣燈會最重要的門戶。

中壢區公所表示，2025台灣燈會在桃園即將於2月12日到23日盛大舉行，中壢區公所與市府共同打造「光之長廊」，引導旅客自中壢火車站步行至機場捷運A22老街溪站，搭乘捷運前往燈會青埔主展區，結合中壢在地特色，從中壢火車站的「幸福起飛」開始，行經十六族原住民族文化、閩南舞獅、客家桐花、眷村民情及民眾共創燈籠等，最後抵達以「中壢牛肉麵」為靈感打造的特色主燈「好運蛇進來」，每日晚間5時至10時準時亮燈，讓桃園的夜晚更添繽紛璀璨。

除了光影交織的街道燈飾，中壢區公所亦於永興公園主燈區推出精采豐富的系列活動，2月7日到2月23日每日發送燈會小提燈限量100份；2月14日舉行「情牽花燈夜-幸福相隨就愛壢」情人節爵士夜活動，歡迎市民一起到永興公園感受節慶氛圍。

包括立法委員魯明哲、市議員葉明月、王仙蓮、彭俊豪、市府青年局長侯佳齡、婦幼局長杜慈容、環境管理處長張書豪及中壢區長李日強等均一同出席活動。