2025台灣燈會「城市聚光燈」燈區　匯聚藝術與多元體驗

▲《家》高達9公尺，由不同族群建築特色共構而成。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



2025台灣燈會在桃園7日起熱鬧試營運，市府客家局表示，位於機捷A19站後方的「亞洲矽谷（IOT）展廳」戶外場域「城市聚光燈」燈區，採以桃園匯集客家、原住民、新住民、閩南及眷村等多元文化，相互輝映照耀為策展概念，打造具藝術性、文化性和互動性的多層次觀賞體驗。

客家局長范姜泰基6日表示，桃園是台灣與世界連結的國境之門，多元族群在此成家立業，帶入了不同的故事與文化，藉由彼此交融接納，共同成就多元又獨特的城市意象。

▲國際級藝術家蔡爾平設計製作的客家主題作品「帶路」。（圖／客家局提供）

燈區內呈現不同文化主題，展出13座燈組與10面燈飾畫；其中最大型的作品《家》高達9公尺，由不同族群建築特色，共構而成一座台灣島圖形，除反映出各地的人文景貌，也象徵著不同地方的人們匯集一起，生活與文化相互交織，傳達以台灣為家的理念。

▲「福道」以多座紙飛機為造型串聯，紙飛機上印有不同國家地圖及出入境章。（圖／客家局提供）

燈區內新住民主題作品「福道」，以多座紙飛機為造型串聯，各座紙飛機上並印有不同國家地圖，以及台灣和該國出入境章，象徵新住民來台意象。原住民族主題作品「EYE OF INA」則運用原民圖騰重新設計視覺圖像，搭配融合傳統服飾塑造而成的造型，呈現出具現代感的形象燈飾。客家主題作品「帶路」更邀請到國際級藝術家蔡爾平設計製作，以具有吉祥寓意和象徵勤奮精神的雞為主題，在新的一年之初帶來好兆頭。

▲城市聚光燈燈區運用閩南主題設置多幅燈飾畫及環境佈燈。（圖／客家局提供）

此外，燈區內還運用閩南和眷村意象為主題，設置多幅燈飾畫及環境佈燈，就是讓參觀的朋友們踏入「城市聚光燈」燈區就能感受不同於一般燈會的多元饗宴。客家局表示，2025台灣燈會自7日試營運，12日正式開展，歡迎大家把握機會搶先來一睹各式作品日夜不同的絢麗光彩。