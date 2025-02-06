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2025台灣燈會搭機捷最佳選擇　桃園市民卡與一日票享優惠

▲2025台灣燈會即將於2月7日起至23日在桃園登場，機場捷運A19站內「鶇鶇」花燈萌翻。（圖／桃捷公司提供）

▲2025台灣燈會即將於2月7日起至23日在桃園登場，機場捷運A19站內「鶇鶇」花燈萌翻。（圖／桃捷公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

2025台灣燈會即將登場，桃捷公司指出，燈區鄰近機場捷運A18高鐵桃園站與A19桃園體育園區站，桃捷公司特別推出桃園市民卡乘車優惠與一日票5折優惠活動，除A19青塘園的卡比獸與皮卡丘燈區外，還能捕獲燈會限定桃捷吉祥物「鶇鶇」花燈，出站步行即可抵達燈區，近距離感受台灣燈會魅力。

▲2025台灣燈會即將於2月7日起至23日在桃園登場，機場捷運站內花燈琳瑯滿目。（圖／桃捷公司提供）

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▲2025台灣燈會即將於2月7日起至23日在桃園登場，機場捷運站內花燈琳瑯滿目。（圖／桃捷公司提供）

桃捷公司表示，台灣燈會會場因交通管制、車輛易壅塞，僅A16、A20站設置燈會接駁大型停車場，呼籲大台北、林口龜山生活圈及桃園等地區居民多多搭乘捷運，可讓賞燈不塞車、省時最便利。使用一日票、TPASS通勤月票暢遊最超值，此外，桃園、新北、台北等地區敬老卡／愛心卡點數亦可扣抵，邀請國內外遊客搭捷運遊燈會，感受桃園之美與光之饗宴。

▲2025台灣燈會即將登場，機場捷運站內造型花燈萌翻。（圖／桃捷公司提供）

▲2025台灣燈會即將登場，機場捷運站內造型花燈萌翻。（圖／桃捷公司提供）

桃捷公司指出，為響應交通部觀光署與桃市府打造的燈會雙展區，自2月7日起至2月23日，桃捷公司推出「搭機捷賞燈趣，桃園市民卡／一日票5折優惠任你行」票價雙優惠，包括「桃捷一日票5折優惠」：旅客於桃捷各車站詢問處（不含A20興南站）購買一日票可享5折優惠，每張優惠價160元（原價320元），啟用後於當日營運結束前可不限區間、不限次數搭乘，暢遊桃北北沿線景點、賞燈無負擔，優惠票須於2月28日前啟用，售出後不可退票。

優惠二「桃園市民卡優惠」：燈會期間因周邊道路將進行交通管制，鼓勵市民搭乘捷運前往A18、A19展區，凡持「桃園市民卡」乘車，除原有折扣外，另加碼優惠：(1)一般卡/學生卡（國高中、大專）：原7折，燈會期間優惠5折；(2)敬老卡/愛心卡/兒童卡/學生卡（國小）：原35折，燈會期間優惠25折。

▲2025台灣燈會即將登場，桃捷公司推出優惠措施。（圖／桃捷公司提供）

▲2025台灣燈會即將登場，桃捷公司推出優惠措施。（圖／桃捷公司提供）

桃捷公司強調，機捷A1、A12、A13、A16、A18、A19、A20、A22等車站還運用燈會主視覺裝飾打卡布景、花燈擺飾、詢問處美化、主視覺地貼、花燈小展區及動線引導地貼等，讓桃捷紫和燈籠紅串起捷運路網。A12第一航廈站化身為燈會秘境，百盞傳統工藝燈籠交織出金黃與紅色的燈海廊道，可讓國內外旅客感受元宵燈會氛圍；燈會展區的A18高鐵桃園站及A19桃園體育園區站，更推出獨家限定的「鶇鶇」立體花燈。鶇鶇以各種有趣造型亮相，包含手持護照與行李箱旅遊版、熱血棒球賽版及百貨購物趣版，讓遊客在賞燈同時，也能與桃捷吉祥物合影留念。

▲2025台灣燈會即將登場，機場捷運站內配合經典資格賽棒球造型花燈。（圖／桃捷公司提供）

2025台灣燈會即將登場，機場捷運站內配合經典資格賽棒球造型花燈。（圖／桃捷公司提供）

此外，桃捷沿線景點豐富，適合規劃一日遊行程，白天可暢遊A17橫山書法藝術館、A18 Xpark水族館與華泰名品城、A19桃園市兒童美術館、A22中壢老街溪步道等熱門景點，夜晚再前往燈會感受璀璨燈海。相關資訊可參考如下：


◎2025台灣燈會在桃園-交通資訊：https://reurl.cc/RLQr9r
◎桃捷燈會期間優惠一日票說明：https://reurl.cc/d1oExM
◎桃園捷運票種介紹：https://reurl.cc/WAoOj9
◎桃園捷運旅遊地圖：https://reurl.cc/36QkN8

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