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2025台灣燈會導入AI環境衛生辨識　亂丟垃圾最高開罸6000

▲2025台灣燈會導入AI環境衛生辨識

▲台灣燈會展區周遭導入AI環境衛生辨識系統，搭配稽查人員使用電動機車行車紀錄器巡察。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會時隔9年重返桃園，預期將吸引大批遊客前來，為了提升民眾賞燈環境品質並維護展場與周遭整潔衛生，桃園市政府將於今年台灣燈會展區周遭導入AI環境衛生辨識系統，搭配稽查人員使用電動機車行車紀錄器巡察，構成天羅地網，用心營造乾淨舒適的展場。

環保局長陳世偉6日指出，台灣燈會為國際性大型活動，往年因人潮聚集導致亂丟垃圾的問題屢見不鮮，不僅對環境造成影響，甚至損及國際形象。因此環保局特別於2025年台灣燈會展場及周邊熱點區域，布設AI環境衛生辨識系統，該系統具備高畫質(800萬畫素)、自動對焦、紅外線夜視及網路自動傳輸等功能，當偵測到有民眾亂丟垃圾的行為時，AI攝影機可自動辨識截取違規畫面，稽查人員後續不需耗費心力以肉眼搜尋違規行為，即可藉由前端硬體接收影像，回傳至後端管理平台進行審查，確認違規事實後立即進行告發，並同步通報管理單位即時清理，迅速恢復市容整潔。

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▲2025台灣燈會導入AI環境衛生辨識

環管處長張書豪表示，此次燈會除了架設AI環境衛生辨識外，用於展區巡檢的電動機車亦將身穿「光聚千塘串桃園」主題識別，並配備高清攝影機，全天候紀錄巡檢過程，藉此及時發現並有效遏制污染環境的行為。呼籲參與燈會的每位遊客都應該主動維護公共環境，共同打造清潔、文明的賞燈體驗，為2025台灣燈會留下美好印象。

環保局提醒，科技執法設備區域都會架設告示牌，善盡告知義務並提醒民眾「本路段科技執法、取締亂丟垃圾」。科技執法設備的設置，主要是為了遏止民眾亂丟垃圾、提升公共意識，並非以告發處分為目的，如民眾仍心存僥倖，亂丟垃圾行為一經查獲，將依違反廢棄物清理法第27條規定，處新臺幣1,200至6,000元罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法，以免得不償失。

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