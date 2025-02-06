嘉藥藥學生赴日實習　深化國際專業交流

▲嘉南藥理大學藥學系學生在王四切教授的帶領下，於寒假期間遠赴日本學習與交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學藥學系學生在王四切教授的帶領下，於寒假期間遠赴日本學習與交流，展開為期１個月的東京八王子藥劑中心實務實習及長照居家用藥整合服務交流。

活動並參訪當地小學進行日本學校藥劑師業務的見習，深入瞭解日本藥劑師的專業核心工作模式、醫藥分業單軌制及健保專業服務給付體系。這次海外研習不僅讓學生們拓展國際視野，也強化了專業知識與實務經驗。

教育部為促進優秀學生赴境外機構參與短期學習，推動「學海築夢計畫」並提供經費補助，使學生有機會到國外學習。本次藥學系學生積極申請計畫並成功獲得計畫補助，學生們親身體驗日本健保特約藥局與醫療機構的運作方式，實地觀察日本藥劑師的調劑、親自交付藥品流程和用藥安全輔導，以及如何在醫療團隊中發揮專業職能。此外，學生們也前往當地小學，記錄課堂中二氧化碳濃度檢測與通風管理的實施方式，並了解日本學童的健康教育與用藥習慣。

就讀大五藥學系的張鑫同學，分享他透過這次見習深刻體會到臺日藥局在管制藥品管理上的差異，並且在八王子藥劑中心實習期間，有機會參與院內感染防治團隊的跨領域會議，這些寶貴的經驗讓他獲益良多。他希望能將學習成果帶回臺灣，與學弟妹交流，進一步提升自身與同儕的專業素養與實務經驗。

嘉南藥理大學藥學系王四切教授表示，該系長期推動國際交流與實習計畫，希望藉由海外實習機會，幫助學生累積專業經驗並提升國際競爭力。最後感謝教育部補助這次學海築夢計畫，讓學生不僅拓展了視野，也對日本藥事服務有更深入的理解，未來將能更順利銜接職場，增加職場的韌性，並成為兼具嘉藥特色的專業能力與國際視野的藥學人才。