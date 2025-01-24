桃園年貨大街　被國際市場看見！

▲桃園年貨大街讓根餘堂漢方被日本樂天市場看見。（圖／桃園市政府提供，下同）

消費中心／綜合報導

桃園年貨大街也正於桃園區南華街熱烈展售中，展售現場商品涵蓋食衣住行等日常生活，現場買氣十足。在地有許多老人家表示，在這裏生活50多年，第一次看到這樣的活動，覺得很熱鬧，心裡很開心有年味過年的感覺。年貨大街現場更有多家桃園在地店家，是第一次參加這樣市集的活動，大家表示買氣和效果很好，讓他們有信心開發這樣新的商模通路。

來自大溪的根餘堂漢方，原本要去台北迪化街參展，得知有桃園年貨大街，於是報名參加，效果比原來預期出乎意料得好，店家原本以經營店面和網路通路為主，這次桃園年貨大街的買氣遠遠超過原來的通路，30歲出頭老闆表示，桃園年貨大街讓日本樂天也看見他，主動邀請店家打進日本市場，他的果乾產品主要是取用台灣當季水果和漢方茶結合，參加年貨大街的活動期間，店家官網、蝦皮等網路通路關注度都提升許多，讓他堅定「走出」店面開拓商機的創新做法正確。

又來自大溪的「莫語工作室」表示，是第一次參加年貨大街活動，因為覺得新鮮，這次特別根據客群年齡層設計不同的年味喜氣盆栽，店家主人發現，假日客群以小朋友居多，平日則以大人為主，特別針對年節展售節慶盆栽，比如蘭花、開運竹等，而最受小朋友喜歡的則是多肉植物。

▲莫語工作室店主展示小朋友在年貨大街挑選最多的年節盆栽。

而原本在傳統大市場的「喜來佛跳牆」，一樣是第一次參加年貨大街市集，不到30歲的店家主人表示，因為離家近，所以前來試試年貨市集的效果，店家有感於跟傳統市場比起來，購買客群不同，消費力相較較高，所以他特別針對年貨大街選擇合適的年貨產品，比如選進古早味網紗捲（網紗油-豬的橫膈膜-做成的皮包捲海鮮），試驗效果也發現這道料理年節特別討喜又應景，每天都出清100斤賣光光，這次成功的經驗，店家主人開心表示，日後也會願意多嘗試開發新的通路。

異域Mortar&Pese店家主人傳承媽媽25年的純手作無添加的傳統臘肉臘腸年味，因為應景，所以來參加年貨大街，食材每天趕工現作並推出活動限定的禮盒包裝，讓客人自由選擇喜歡的產品。店家表示，因為客群不同，這裡因為都不是熟客，客人會好奇來自雲南的手工口味是什麼，所以會需要跟客人多溝通說明運用的食材是來自桃園在地的溫體黑豬肉，也是買氣最好的商品，也都符合衛生局食安檢查。

▲喜來佛跳牆店家引進應景年貨，成功吸引買氣，開創新的商模。

▲年貨大街讓異域店家主人傳承25年的媽媽好味道可以被更多人看見。

年貨大街活動將持續至1月27日，歡迎民眾前往採辦年貨，迎接金蛇年。此外，消費發票還可以參加桃園購物節抽獎活動，購物節活動時間持續到（114）年2月28日，發票登錄時間可至3月5日23:59止，3月底即將抽出全國首創唯一的最大獎「千萬現金」一人獨得獎項。消費者只要到桃園購物消費，單筆發票金額滿300元，即可得1組專屬抽獎序號，消費發票，買越多，中獎機會越大。

