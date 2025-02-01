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中國DeepSeek爆紅「資安惹議」！　各國應對措施一次看

▲▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

▲中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

文／中央社

中國新創公司DeepSeek旗下AI爆紅，但引發資安風險、疑似盜用美國AI模型、中國藉此大外宣等疑慮，使美、英、法、德、義、日等國家感憂心，其中多個國家已採取應對措施。

美國

美國商務部長提名人盧特尼克（Howard Lutnick）抨擊深度求索（DeepSeek）公司竊取美方技術，並稱DeepSeek使用美國人工智慧（AI）模型及輝達公司（NVIDIA）的晶片進行開發，他會阻止這項行為，並徵關稅阻止中國科技發展。

美國聯邦眾議院共和黨籍美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）和民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）呼籲總統川普（Donald Trump）政府考慮收緊對輝達AI晶片的出口限制，並稱DeepSeek依賴這些晶片。

財經媒體CNBC報導，美國海軍基於潛在安全和道德問題，已要求人員避免以任何形式使用DeepSeek模型。

英國

英國科技大臣凱爾（Peter Kyle）告訴政治新聞媒體Politico，正對DeepSeek聊天機器人進行評估，以確保其安全性。

法國

法國資料監管機構「資訊與自由全國委員會」（CNIL）也表示，將向DeepSeek官方詢問，以了解其AI聊天機器人運作方式以及資料保護的相關風險。

德國

德國媒體報導，德國個資保護部門計劃對DeepSeek進行調查，有個資保護專員說：「從個資保護法規角度來看，DeepSeek的各方面措施都很欠缺。」

義大利

義大利個資保護局（GARANTE）表示，已緊急下令限制中國DeepSeek的AI平台取用義大利用戶個資，並發函DeepSeek在杭州和北京的公司，要求在20天內說明資訊取得與使用方式，以免數百萬義大利人的個資陷入高風險。

在義大利當局要求DeepSeek官方說明其資料運用方式後，DeepSeek已在義大利的蘋果（Apple）和谷歌（Google）應用商店下架。

愛爾蘭

愛爾蘭資料保護委員會（DPC）指出，他們也會要求DeepSeek提供愛爾蘭用戶資料處理相關資訊。

日本

共同社報導，在DeepSeek聊天機器人崛起後，日本首相石破茂在眾議院預算委員會說，有意制定關於生成式AI運用的基本計畫。

日本前防衛大臣、現任執政黨自民黨安全調查會長、眾議員小野寺五典也對中國新興企業DeepSeek的AI服務表達擔憂。

韓國

DeepSeek引發外界質疑它如何處理用戶個資，韓國資料監管機構表示，將就此詢問DeepSeek官方。

韓國個人資料保護委員會（Personal Information Protection Commission）官員告訴法新社：「我們打算最快在週五（1月31日）提出書面要求，以取得DeepSeek如何處理個資的相關資訊。」

澳洲

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）呼籲公民，在使用DeepSeek的AI模型時須謹慎；澳洲工業暨科學部長休斯奇（Ed Husic）也說，基於隱私考量，對使用DeepSeek應保持「非常謹慎」的態度。

印度

DeepSeek的AI模型引發資安疑慮，印度政府為此表示，將要求DeepSeek公司把蒐集到的資料存在位於印度的伺服器上。另外，印度還預計在未來幾個月推出本土的AI模型。

台灣

台灣數發部指出，基於國家資通安全考量，特別警示公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek AI產品，以避免使用者相關數據或資訊被有資安疑慮的產品傳送。

 
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