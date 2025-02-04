　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉南藥理大學張翊峰校長宣誓就任　新願景開創新世代帶領學校邁新高峰

▲嘉南藥理大學舉行代理與卸任校長交接典禮，在新任董事長薛淑惠女士的監交下，新任校長張翊峰特聘教授，自卸任校長錢紀銘教授手中接過代理校長職務，正式接下校務重任。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學舉行代理與卸任校長交接典禮，在新任董事長薛淑惠女士的監交下，新任校長張翊峰特聘教授，自卸任校長錢紀銘教授手中接過代理校長職務，正式接下校務重任。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學在該校國際會議中心舉行代理與卸任校長交接典禮，在新任董事長薛淑惠女士的監交下，新任校長張翊峰特聘教授，自卸任校長錢紀銘教授手中接過代理校長職務，正式接下校務重任。

薛董事長特別頒授聘書，並期勉張校長憑藉在校務行政與產學合作的豐富經驗，帶領嘉藥全校教職員生持續邁向新高峰，共同為學校願景努力。

薛淑惠董事長為前任董事長王昭雄先生夫人，早年留學日本，擁有深厚的藝術與美學背景。自2008年起擔任嘉藥董事，對學校發展歷程有深入了解，她長期推動校園美學相關理念，此次接任董事長，為嘉藥注入穩定的領導力量與嶄新視野。在薛董事長的支持下，嘉藥將再創佳績，向健康永續與創新服務的願景邁進。

▲嘉南藥理大學舉行代理與卸任校長交接典禮，在新任董事長薛淑惠女士的監交下，新任校長張翊峰特聘教授，自卸任校長錢紀銘教授手中接過代理校長職務，正式接下校務重任。（圖／記者林東良翻攝，下同）

張翊峰校長為國立成功大學環境工程研究所博士，目前是該校環境工程與科學系特聘教授。自1999年起服務嘉藥至今長達25年，期間歷任多項重要職務，包括系主任、學院院長、研發長與副校長等，參與攸關學校發展的中長程校務發展計畫、教育部高教深耕計畫、USR大學社會責任計畫及校務評鑑等重要校務擘畫，具有相當豐富的教育行政管理及產學合作經驗，也為嘉藥校務規劃奠定了深厚基礎。

張翊峰校長時表示，非常感謝董事會及董事長的支持，嘉藥今年度包含約聘職員將一併調薪3％。而近年來雖面對少子化影響，但在招生處及國際處努力之下，仍穩定招生，特別是在新南向政策下的國際學生數量持續成長，預計至2028學年度嘉藥的外籍學生數可望達到2000位以上。此外，他將推動新一輪的校務革新計畫，包括配合產業發展趨勢更新校內硬體與宿舍更新計畫，以提升學生就學品質，並持續聘任更多優秀師資，以應對教育環境的變革。

▲嘉南藥理大學舉行代理與卸任校長交接典禮，在新任董事長薛淑惠女士的監交下，新任校長張翊峰特聘教授，自卸任校長錢紀銘教授手中接過代理校長職務，正式接下校務重任。（圖／記者林東良翻攝，下同）

張翊峰校長也提到學校將積極導入AI應用工具，配合政府大南方矽谷計劃，培養學生具備AI工具運用能力，並結合創造性與批判性思維的教育模式，培養學生正確價值觀。此外，嘉藥已配合節能減碳政策，於校園空間安裝太陽光電，並運用全國唯一環境永續暨休閒學院的資源進行校園碳盤查，打造永續校園。

最後，張翊峰校長強調學校師生就是一個團隊，大家有責任也必須讓這個團隊彼此共好，以度過少子化與科技變革的劇烈衝擊。未來學校將專注於打造為「健康永續創新服務」人才培育的綜合型大學，開創新世代的教學模式與環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S家屬證實前「律師、旅遊團」先爆料　林智群：其實不OK
快訊／11縣市低溫特報！寒流急凍跌破10度
大S遺產「具俊曄+2子女」平均繼承！　律師揭：汪小菲是關鍵
486先生道歉了！「2篇無腦的文章」暫不刪除
爆大S死訊「還要台灣人道歉」　粉專關閉了
快訊／台中酒店女會計離奇墜樓亡！
大S臨終約定「小S哭著做到了」！　早交代遺言
被大S嚇到！「疫苗掛號暴增10倍」　檢察官也來問
正妹警露乳溝拜年遭關切！　長官：她主動下架

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東身障男自摔倒地無法爬起　東港警護送返家

裝修業跨域營造工程　勞動部職訓助薪資水漲船高

急救APP神助攻　協助枋寮消防救護人員搶救命危患者

嘉南藥理大學張翊峰校長宣誓就任　新願景開創新世代帶領學校邁新高峰

枋寮漁港2／14情人節演唱會 現場抽獎送浪漫對戒

台南四鯤鯓龍山寺清水祖師轉運金擲筊決賽　1歲童獲30萬

中信科技大學宿舍發生火警　南消呼籲校方加強用火用電安全

富翁曝光！全家超商花100元　彰化幸運兒中千萬大獎

她連2年抽中汽車遭質疑　屏東內埔鄉長：會笨到用同一人領獎？

迎接金蛇年元宵節　新北推薦板橋萬坪公園走春

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

大S春節猝逝！享年48歲　 小S悲慟證實：流感併發肺炎

屏東身障男自摔倒地無法爬起　東港警護送返家

裝修業跨域營造工程　勞動部職訓助薪資水漲船高

急救APP神助攻　協助枋寮消防救護人員搶救命危患者

嘉南藥理大學張翊峰校長宣誓就任　新願景開創新世代帶領學校邁新高峰

枋寮漁港2／14情人節演唱會 現場抽獎送浪漫對戒

台南四鯤鯓龍山寺清水祖師轉運金擲筊決賽　1歲童獲30萬

中信科技大學宿舍發生火警　南消呼籲校方加強用火用電安全

富翁曝光！全家超商花100元　彰化幸運兒中千萬大獎

她連2年抽中汽車遭質疑　屏東內埔鄉長：會笨到用同一人領獎？

迎接金蛇年元宵節　新北推薦板橋萬坪公園走春

輝達RTX 5090顯卡搶購潮　轉售價喊到30萬

北市剩下6200劑　蔣萬安籲「別輕忽流感」：盡快施打疫苗

湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊　爵士總裁竟不知自己幫了大忙

才假釋2天又犯案！男KTV砍人1死1重傷　重判17年半定讞

超商吃貢丸噎到險喪命！女昏迷唇發紫無法呼吸　警消及時救命

壓力大！藍委憂仇恨值刺激罷免　朱立倫：要求黨團力推民生法案

研調：輝達登全球第3大半導體廠　美光躍居第6

2025北市首筆交易「意外親民」　信義區華廈2260萬賣

《影后》跟蹤男加入民視八點檔！　劇組遇好友竟是金鐘男星

女子網購樹苗與「偷渡蛙」傻眼對看　霸氣收編讓牠住豪宅

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

地方熱門新聞

她連2年抽中汽車遭質疑　內埔鄉長：會笨到用同一人領獎？

全家超商花100元　彰化幸運兒中千萬

北斗天后宮發爐、黑狗狂吠　香灰裡挖出骸骨

中信科技大學宿舍發生火警南消呼籲加強用火用電安全

高雄港邊颳強風！兔兔「烏薩奇」罷工了

碧潭堰啟用第2年　香魚與毛蟹重返新店溪

郭綜合副院長馮漢賢辭世享壽61歲

台南玉井黃金蕎麥探索館迅速重建黃偉哲闗心

2025北港燈會正式啟燈

新北行動治理板橋起跑　侯友宜宣示基礎建設加倍

溪北轉運站啟動BOT招商　新北打造複合式交通樞紐

迎接金蛇年元宵節　新北推薦板橋萬坪公園走春

左營高鐵站「抓違停」！5處科技執法設置點曝

新春團拜　張善政：持續推動有感政策

更多熱門

相關新聞

2025年台北國際食品系列展　全新主視覺引領食品產業新世代

2025年台北國際食品系列展　全新主視覺引領食品產業新世代

亞洲食品產業的重要展示平台--台北國際食品系列展(Food Taipei Mega Shows)，將於2025年6月25日至28日在台北南港展覽館1、2館隆重登場。本屆展覽以全新主視覺亮相，開啟食品產業的新篇章，並自即日起開放線上預先登記觀展，主辦單位外貿協會歡迎全球業者踴躍報名參觀。

金蛇年第一樁喜事嘉藥首批職安學子畢業

金蛇年第一樁喜事嘉藥首批職安學子畢業

嘉藥休閒系成果發表大放異彩

嘉藥休閒系成果發表大放異彩

玉山金啟動年儲備幹部計畫　招募50名海內外優秀菁英

玉山金啟動年儲備幹部計畫　招募50名海內外優秀菁英

嘉藥USR計畫再創佳績五案全數通過

嘉藥USR計畫再創佳績五案全數通過

關鍵字：

嘉藥張翊峰新世代

讀者迴響

熱門新聞

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

大S臨終約定「小S哭著做到了」！早交代遺言

大S遭黑范夫妻傳染？網列時序質疑：得流感還聚餐

在日胸腔醫分析「大S病逝2關鍵」：日本醫師不喜歡看外國病人

海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

大S猝逝　劉德華悲痛發聲！曾坦言「我會愛上她」

「大小S務必投胎中國」　486先生挨轟道歉重說仍惹眾怒

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！2航空骨灰可登機

大S為何沒被收住院？日醫揭「2嚴格制度」延遲治療

柯文哲「16張碎紙」曝　拼出串供鐵證

汪小菲疑早知大S病危　直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面