嘉南藥理大學張翊峰校長宣誓就任　新願景開創新世代帶領學校邁新高峰

▲嘉南藥理大學舉行代理與卸任校長交接典禮，在新任董事長薛淑惠女士的監交下，新任校長張翊峰特聘教授，自卸任校長錢紀銘教授手中接過代理校長職務，正式接下校務重任。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學在該校國際會議中心舉行代理與卸任校長交接典禮，在新任董事長薛淑惠女士的監交下，新任校長張翊峰特聘教授，自卸任校長錢紀銘教授手中接過代理校長職務，正式接下校務重任。

薛董事長特別頒授聘書，並期勉張校長憑藉在校務行政與產學合作的豐富經驗，帶領嘉藥全校教職員生持續邁向新高峰，共同為學校願景努力。

薛淑惠董事長為前任董事長王昭雄先生夫人，早年留學日本，擁有深厚的藝術與美學背景。自2008年起擔任嘉藥董事，對學校發展歷程有深入了解，她長期推動校園美學相關理念，此次接任董事長，為嘉藥注入穩定的領導力量與嶄新視野。在薛董事長的支持下，嘉藥將再創佳績，向健康永續與創新服務的願景邁進。

張翊峰校長為國立成功大學環境工程研究所博士，目前是該校環境工程與科學系特聘教授。自1999年起服務嘉藥至今長達25年，期間歷任多項重要職務，包括系主任、學院院長、研發長與副校長等，參與攸關學校發展的中長程校務發展計畫、教育部高教深耕計畫、USR大學社會責任計畫及校務評鑑等重要校務擘畫，具有相當豐富的教育行政管理及產學合作經驗，也為嘉藥校務規劃奠定了深厚基礎。

張翊峰校長時表示，非常感謝董事會及董事長的支持，嘉藥今年度包含約聘職員將一併調薪3％。而近年來雖面對少子化影響，但在招生處及國際處努力之下，仍穩定招生，特別是在新南向政策下的國際學生數量持續成長，預計至2028學年度嘉藥的外籍學生數可望達到2000位以上。此外，他將推動新一輪的校務革新計畫，包括配合產業發展趨勢更新校內硬體與宿舍更新計畫，以提升學生就學品質，並持續聘任更多優秀師資，以應對教育環境的變革。

張翊峰校長也提到學校將積極導入AI應用工具，配合政府大南方矽谷計劃，培養學生具備AI工具運用能力，並結合創造性與批判性思維的教育模式，培養學生正確價值觀。此外，嘉藥已配合節能減碳政策，於校園空間安裝太陽光電，並運用全國唯一環境永續暨休閒學院的資源進行校園碳盤查，打造永續校園。

最後，張翊峰校長強調學校師生就是一個團隊，大家有責任也必須讓這個團隊彼此共好，以度過少子化與科技變革的劇烈衝擊。未來學校將專注於打造為「健康永續創新服務」人才培育的綜合型大學，開創新世代的教學模式與環境。