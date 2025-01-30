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看「阿里山火車頭」馳騁英倫鐵路　林業保育署辦線上攝影展

▲林業保育署推出台英火車交流主題攝影線上展。（圖／林業保育署提供）

▲林業保育署推出台英火車交流主題攝影線上展。（圖／林業保育署提供）

記者楊惠琪／台北報導

阿里山林業鐵路經典的紅色火車頭DL-34機關車化身外交大使，去年5月在9971公里外的英國威爾斯高地啟航，首航期間配合當地旅遊旺季，農業部林業及自然保育署與威爾普蘭菲爾鐵路共同舉辦攝影展，記錄火車頭運送與首航紀實。林業署已將該攝影展數位化，推出「阿里山之道：台英交流主題攝影線上展（The Railway Journey）」，國內鐵道迷也能上網看展。

林業保育署指出，2017年阿里山林鐵與威爾普蘭菲爾鐵路締結姊妹鐵路，過程中克服新冠疫情、國際運送與系統調整等各種困難，去年終於抵達英國，並在5月首度馳騁於9971公里外的英國的鐵道上，當車頭響起第一聲和鳴，鐵道迷們都興奮不已。

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林業保育署近期推出「阿里山之道：台英交流主題攝影線上展」，攝影展分為5大主題，從「牽手762的約定，續篇」開始，見證DL-34經典機車頭成為國際交流大使，啟程前往英國首航過程全紀錄。

線上攝影展的「移動風景」，帶領觀眾從嘉義站出發，隨著海拔高度的提升，視線逐漸拓展，逐站探索沿線每個車站，在每站短暫的停留中，觀察周邊不斷變化的景色與聚落紋理。而在「重塑林鐵」中，可以看見鐵道縫合了嘉義市區的重要林業文化資源，包含百年歷史的嘉義車庫園區、嘉義製材所等。「認同共好」則紀錄在鐵道日夜守護的林鐵人。

此外，線上攝影展也提供阿里山林鐵客製化旅遊資源，蒐集台灣各鐵道資訊，同時也連結太平山蹦蹦車、烏來台車、高鐵、台鐵、台北捷運、新北市捷運、桃園捷運、台中捷運、高雄捷運及台灣糖業股份公司等友好鐵道組織相關訊息。

阿里山之道：台英交流主題攝影展（The Railway Journey）」線上展網址：https://journeyofafr.tw/

▲林業保育署推出台英火車交流主題攝影線上展。（圖／林業保育署提供）

▲林業保育署推出台英火車交流主題攝影線上展。（圖／林業保育署提供）

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