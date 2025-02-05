　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

門市拒政治活動　路易莎總部臉書遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

▲▼路易莎門市拒政治活動。（圖／翻攝all罷馬-罷免馬文君threads）

▲埔里酒廠的人員勸離罷免團體。（圖／翻攝all罷馬-罷免馬文君threads）

記者鄒鎮宇／綜合報導

路易莎埔里酒廠門市4日發出公告，謝絕所有黨派到店內進行政治活動，結果遭罷免團體炎上。大批青鳥到路易莎咖啡總部的臉書留言，嗆目前已有10萬連署書進中選會，「你們可能要仔細想想後面的客群消費選擇喔」。

公民團體近日到路易莎埔里酒廠門市的戶外桌椅，收取罷免國民黨立委馬文君的連署書。不料，埔里酒廠及店家2日上前勸離，還在4日撤離桌椅，並貼上公告「謝絕所有黨派的政治活動」。

影片中，埔里酒廠的廠長表示，酒廠內拒絕所有黨派的政治活動，否則馬文君來詢問，他們也難以交代。不過，罷免團體的人質疑「為什麼馬文君可以來問？」、「所以現在是馬文君有壓力嗎？」

廠長聽到後立刻澄清「沒有」，並解釋馬文君並不知情，他們是希望保持中立，加上這裡是私有土地，所以才來勸離。同時，也有跟咖啡廳的店長告知，完全沒有施壓，出面勸離單純是不想介入任何黨派，只想要中立。對此，罷免團體表示，「你們這樣讓我們感覺更不中立」。

對此，青鳥及支持罷免的網友紛紛到路易莎咖啡品牌總部的臉書粉專留言，「罷免是公民活動，不是政黨活動。無合理說法，拒絕和鼓吹親友抵制」、「所以是你總部同意埔里門市這樣發文的嗎？公民活動跟政黨活動分不清楚了嗎？找律師出來解釋一下啊」、「我絕對不會在全台灣任何一間路易莎消費」、「請問埔里酒廠門市代表總部發言嗎？昨天有10萬連署書進中選會，請問公關部門要怎麼處理危機？你們可能要仔細想想後面的客群消費選擇喔」。

也有人留言說，「喝咖啡（的）地方搞政治，路易莎你家地盤啊？支持路易莎堅持到底」、「來這邊看小學生吵架，不給罷就搗蛋」、「我是來看出征的」、「謝謝路易莎埔里酒廠門市還給消費者安靜的環境，大力支持路易莎，杜絕所有政治相關活動介入、回歸初衷，文青人悠閒放鬆下午茶的消費商家。當天那群人直接在店家那邊拉桌，高調辦自己的活動，也沒知會店家，很扯」、「好了啦，要罷免的自己開一家咖啡廳不就好了，高興怎麼玩就怎麼玩」。

▼路易莎總部臉書遭出征。（圖／翻攝路易莎咖啡品牌總部臉書，下同）

▲▼門市拒政治活動　路易莎總部臉書遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔。（圖／翻攝路易莎咖啡品牌總部臉書）

▲▼門市拒政治活動　路易莎總部臉書遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔。（圖／翻攝路易莎咖啡品牌總部臉書）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
S.O.S團名他取的！王治平曝內幕　大S發片前夕「致電求救」
汪小菲現任妻Mandy淚崩！　揭他狀態求情
汪小菲為大S淋雨…舊愛開酸了！　張穎穎對話被流出
牽線大S、具俊曄　徐懷鈺忍1天悲痛發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

俄羅斯發射飛彈攻擊烏克蘭東北城鎮　至少5死、30傷

門市拒政治活動　路易莎總部臉書遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

國際實習生再+1！　北市青年局攜手早稻田大學簽實習合作備忘錄

協助罷免是道義！沈伯洋「我們是受益者」：沒有什麼當家不鬧事

沈伯洋籲黨中央別放民團孤戰　民進黨：尊重公民行使權利

失去摯親每秒都疼！　吳沛憶籲停止評論大S：給她們家最後的尊重和祝福

回嗆蔡正元爛咖！曹興誠自詡「快篩劑」：攻擊我和沈伯洋就是匪諜

行政院中辦業務費剩7萬　公告：服務將停擺請民眾見諒

砍預算疫苗打不到？　國民黨團嗆：今年打的流感疫苗是去年買的

預言國民黨將被黃國昌敲骨吸髓　她點出大罷免唯一自救法

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

#三環幫 #角頭 #劉憲治 遭斷掌槍殺！今 #告別式 #特警 持衝鋒槍重兵維安

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

Doncic搭機抵達洛杉磯！ 比「LA」手勢 湖人總管親迎

【WBC資格賽】球員集訓首日大點名 張育成嗨喊：我要全部

俄羅斯發射飛彈攻擊烏克蘭東北城鎮　至少5死、30傷

門市拒政治活動　路易莎總部臉書遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

國際實習生再+1！　北市青年局攜手早稻田大學簽實習合作備忘錄

協助罷免是道義！沈伯洋「我們是受益者」：沒有什麼當家不鬧事

沈伯洋籲黨中央別放民團孤戰　民進黨：尊重公民行使權利

失去摯親每秒都疼！　吳沛憶籲停止評論大S：給她們家最後的尊重和祝福

回嗆蔡正元爛咖！曹興誠自詡「快篩劑」：攻擊我和沈伯洋就是匪諜

行政院中辦業務費剩7萬　公告：服務將停擺請民眾見諒

砍預算疫苗打不到？　國民黨團嗆：今年打的流感疫苗是去年買的

預言國民黨將被黃國昌敲骨吸髓　她點出大罷免唯一自救法

DeepSeek竄紅擴大徵才！公布52職缺「年薪最高近700萬」　起薪9萬

臉色差又容易累？3個「有效方式」幫你補氣血

北檢追精舍命案訊問5信徒　「3聲押禁見」1人15萬交保、1人請回

《最後生還者2》影集艾比遭批「不夠壯」　總監救援網不買單：鬼扯蛋

俄羅斯發射飛彈攻擊烏克蘭東北城鎮　至少5死、30傷

台商嗆賴清德「當家不鬧事」　廈門台協盼和平：善意都變統戰怎行

感冒還能泡溫泉嗎？醫師說出前提：並非絕對禁忌

增加與川普談判籌碼　中國擬對英特爾啟動正式調查

門市拒政治活動　路易莎總部臉書遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

Audi宣布「車系命名方式又要改了」！偶數電動車＆基數油車不再適用

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

政治熱門新聞

失去摯親每秒都疼！　吳沛憶籲停止評論大S：給她們家最後的尊重和祝福

路易莎總部FB遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

協助罷免是道義！沈伯洋：我們是受益者

沈伯洋籲別放民團孤戰　民進黨：尊重公民行使權利

回嗆蔡正元爛咖！曹興誠：攻擊我和沈伯洋就是匪諜

行政院中辦業務費剩7萬　公告：服務將停擺請民眾見諒

柯文哲「16張碎紙」曝　拼出串供鐵證

預言國民黨將被黃國昌敲骨吸髓　她點出大罷免唯一自救法

俄羅斯攻擊烏克蘭東北城鎮　至少5死30傷

北市青年局攜手早稻田大學　簽實習合作備忘錄

2026北市議員選舉　藍擬推正妹刺客出戰

砍預算疫苗打不到？　國民黨團嗆：今年打的流感疫苗是去年買的

柯建銘放話9月拔官韓國瑜！　賴士葆：想當立法院長想瘋了

深藍選區一階也達標！罷團將再聯合遞件　估最終10人罷免可成案

更多熱門

相關新聞

遭影射「施壓國軍護具製造商要貪污」　藍委報警抓到造謠者

遭影射「施壓國軍護具製造商要貪污」　藍委報警抓到造謠者

國民黨立委馬文君近日遭到Threads上一篇貼文影射「透過助理施壓國軍護具製造商偷工減料，藉此貪污」。對此，馬文君今（22日）表示，自己在團隊成員建議下，直接向警方報案，昨天已經找到發文者，這個人也向警方坦誠「內容是她自己編的」。她強調，這個人造謠的內容、發動的時機，令她不由得懷疑，這個人只是某個認知作戰集團中的成員，煩請檢方，勿枉勿縱。

海鯤號6億預算通過　藍委堅持刪後續艦「有作戰需求再來編也行」

海鯤號6億預算通過　藍委堅持刪後續艦「有作戰需求再來編也行」

同儕砍光潛艦預算　軍系藍委：潛艦國造好政策「產線若停很複雜」

同儕砍光潛艦預算　軍系藍委：潛艦國造好政策「產線若停很複雜」

快訊／馬文君提案砍光20億潛艦預算　顧立雄認將延宕至少2年

快訊／馬文君提案砍光20億潛艦預算　顧立雄認將延宕至少2年

藍委質詢抓狂拍桌　林佳龍頻被打斷無奈：給我一分鐘給妳全世界

藍委質詢抓狂拍桌　林佳龍頻被打斷無奈：給我一分鐘給妳全世界

關鍵字：

埔里酒廠罷免活動路易莎咖啡政治活動馬文君

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

汪小菲現任妻Mandy淚崩！揭他狀態求情：不要網暴

汪小菲為大S淋雨…舊愛開酸：痛苦都他造成的

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！網看傻了

S媽傳今天回台「小S經紀人發聲」

大小S前世是神明座下的「仙鳥伴侶」命理師揭

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

內埔摸彩連2年同一人中汽車　屏東檢出手要查了

青鳥出擊！路易莎門市「謝絕政治活動」炎上

獨／「深海閻王」淪色狼　滿頭白髮上銬畫面曝

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！

天道盟主妹婿遭斷腿！保鑣被砍命危　 警防黑幫大火併

女警露乳溝拜年遭關切　長官說話了

她「大便顏色不一樣」嚇壞求救！醫問2句心涼了：是癌症

更多

最夯影音

更多

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面