門市拒政治活動　路易莎總部臉書遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

▲埔里酒廠的人員勸離罷免團體。（圖／翻攝all罷馬-罷免馬文君threads）



記者鄒鎮宇／綜合報導

路易莎埔里酒廠門市4日發出公告，謝絕所有黨派到店內進行政治活動，結果遭罷免團體炎上。大批青鳥到路易莎咖啡總部的臉書留言，嗆目前已有10萬連署書進中選會，「你們可能要仔細想想後面的客群消費選擇喔」。

公民團體近日到路易莎埔里酒廠門市的戶外桌椅，收取罷免國民黨立委馬文君的連署書。不料，埔里酒廠及店家2日上前勸離，還在4日撤離桌椅，並貼上公告「謝絕所有黨派的政治活動」。

影片中，埔里酒廠的廠長表示，酒廠內拒絕所有黨派的政治活動，否則馬文君來詢問，他們也難以交代。不過，罷免團體的人質疑「為什麼馬文君可以來問？」、「所以現在是馬文君有壓力嗎？」

廠長聽到後立刻澄清「沒有」，並解釋馬文君並不知情，他們是希望保持中立，加上這裡是私有土地，所以才來勸離。同時，也有跟咖啡廳的店長告知，完全沒有施壓，出面勸離單純是不想介入任何黨派，只想要中立。對此，罷免團體表示，「你們這樣讓我們感覺更不中立」。

對此，青鳥及支持罷免的網友紛紛到路易莎咖啡品牌總部的臉書粉專留言，「罷免是公民活動，不是政黨活動。無合理說法，拒絕和鼓吹親友抵制」、「所以是你總部同意埔里門市這樣發文的嗎？公民活動跟政黨活動分不清楚了嗎？找律師出來解釋一下啊」、「我絕對不會在全台灣任何一間路易莎消費」、「請問埔里酒廠門市代表總部發言嗎？昨天有10萬連署書進中選會，請問公關部門要怎麼處理危機？你們可能要仔細想想後面的客群消費選擇喔」。

也有人留言說，「喝咖啡（的）地方搞政治，路易莎你家地盤啊？支持路易莎堅持到底」、「來這邊看小學生吵架，不給罷就搗蛋」、「我是來看出征的」、「謝謝路易莎埔里酒廠門市還給消費者安靜的環境，大力支持路易莎，杜絕所有政治相關活動介入、回歸初衷，文青人悠閒放鬆下午茶的消費商家。當天那群人直接在店家那邊拉桌，高調辦自己的活動，也沒知會店家，很扯」、「好了啦，要罷免的自己開一家咖啡廳不就好了，高興怎麼玩就怎麼玩」。

▼路易莎總部臉書遭出征。（圖／翻攝路易莎咖啡品牌總部臉書，下同）

