快訊／馬文君提案砍光20億潛艦預算　顧立雄認將延宕至少2年

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院外交國防委員會今（18日）審查114年度國防預算，其中攸關我潛艦後續艦2840億預算，勢必成為朝野攻防焦點，藍委馬文君、黃仁提案全數刪除、徐巧芯提案刪17億9600萬5000元、只留2億。對於潛艦預算恐遭全刪，國防部長顧立雄今受訪時表示，若屆時無法編列，整個期程延宕算起來有兩年，相關前置作業等都因此中斷，當然會對潛艦國造有相當大影響，還是會積極跟委員溝通，希望委員同意海測通過後能動支預算。

明年度國防預算中，「潛艦國造第三階段後續艦籌建」計畫，總金額2840億8080萬元，計畫期程共計14年，不過對於明年潛艦後續艦近20億的預算，國民黨立委馬文君、黃仁連署提案全數刪除，徐巧芯則是提案減列17億9600萬5000元，讓全案只剩2億元。台灣區造船工業同業公會昨發出公會函，呼籲立法院三黨團都能同意潛艦後續艦預算。

而藍委陳永康、白委林憶君則是提案凍結5.8億元，待海測後始得動支。顧立雄今受訪時表示，今天審查預算，當然會跟委員們持續溝通，自己之前說過，海測通過之前，後續艦部分不會動用，維持同樣基調跟委員溝通，希望委員同意海測通過後能動支預算。

至於若藍委堅持刪除預算，是否有備案？顧立雄坦言，只能說期待各位委員支持潛艦國造重大計畫，國防戰力提升非常重要，有關大家質疑海測現在還沒通過，國防部盡量說明，確保以安全穩健方式來進行相關測試，通過後再動用預算，希望能得到委員支持。

而預算延宕可能形成戰力漏洞，顧立雄表示，預算編列年度問題，明年海測到九月，如果五月就要開始編預算需要送進來，若屆時無法編列，就要等到115年才能編列、116年可用，整個期程延宕算起來有兩年，希望海測通過後相關經費能動用，委託台船製造合約能即早進行，建造期程就不至於延宕。

顧立雄說明，現在以海測沒通過為理由，明年九無法編，就要等到再隔一年，隔一年就要編到後年去了，這樣整個期程會延宕。

至於造船工會也發聲，並憂心潛艦預算延宕恐重蹈IDF憾事，顧立雄強調，國防部持續跟委員溝通、希望爭取支持，確保第一艘原型艦順利海測通過。

顧立雄說明，事前備料、次合約商合作關係都會因此中斷，整體回顧，除了預算面會延宕，也會產生對方認為沒有決心建造下來，要把次合約商找回、明年就要開始洽商、備料、相關前置作業等都可能因此中斷，當然會對潛艦國造提升戰力有相當大影響。