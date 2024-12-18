馬文君砍光潛艦預算　軍系藍委：潛艦國造好政策「產線若停很複雜」

▲國民黨立委陳永康（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院外交國防委員會今（18日）審查114年度國防預算，對於我潛艦明年度預算，藍委馬文君、黃仁提案全數刪除、徐巧芯提案刪17億9600萬5000元、只留2億。對此，軍系出身的國民黨立委陳永康稍早受訪時認為，潛艦國造是很好的政策，但很多細節有待討論，「不是這麼樂觀，中間如果中共犯台，生產線停了，這個時候合約保險都要討論，很複雜」。

明年度國防預算中，「潛艦國造第三階段後續艦籌建」計畫，總金額2840億8080萬元，計畫期程共計14年，不過對於明年潛艦後續艦近20億的預算，國民黨立委馬文君、黃仁連署提案全數刪除，徐巧芯則是提案減列17億9600萬5000元，讓全案只剩2億元。

而藍委陳永康提案凍結第二階段原型艦、白委林憶君則是提案凍結5.8億元，待海測後始得動支。顧立雄今受訪時表示，今天審查預算，當然會跟委員們持續溝通，自己之前說過，海測通過之前，後續艦部分不會動用，維持同樣基調跟委員溝通，希望委員同意海測通過後能動支預算。

對於黨內同仁堅持全刪，陳永康受訪時表示，這還是要由主席協商各黨團，不是個人意見。

至於預算如果全刪，是否影響國際友盟對台防衛自主的決心？陳永康指出，這跟決心無關，潛艦國造是很好的政策，你有目的、方法、手段，合約框架怎麼執行？細節如何規範？資源跟人力能否配合？期程做不做得完？

陳永康認為，上述這些都有待討論，不是這麼樂觀，做任何想定有樂觀跟悲觀指數，中間如果中共犯台，生產線停了，這個時候合約保險都要討論，很複雜。