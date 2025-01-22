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遭影射「施壓國軍護具製造商要貪污」　馬文君報警抓到造謠者

▲▼國民黨立委馬文君遭影射貪污，日前向警方報案抓到造謠者。（圖／翻攝自Facebook／馬文君）

▲國民黨立委馬文君遭影射貪污，日前向警方報案抓到造謠者。（圖／翻攝自Facebook／馬文君）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委馬文君近日遭到Threads上一篇貼文影射「透過助理施壓國軍護具製造商偷工減料，藉此貪污」。對此，馬文君今（22日）表示，自己在團隊成員建議下，直接向警方報案，昨天已經找到發文者，這個人也向警方坦誠「內容是她自己編的」。她強調，這個人造謠的內容、發動的時機，令她不由得懷疑，這個人只是某個認知作戰集團中的成員，煩請檢方，勿枉勿縱。

馬文君表示，近日預算審查期間，民進黨政府官員全面造謠，綠營黨公職民代，側翼粉專名嘴們傾巢而出，捍衛既得利益。部分議題，容或有事實根據，合理評論，但更多話題，是利用資訊落差，斷章取義，混淆視聽，甚至還有部分論述，是100%的造謠。

馬文君指出，上週末，自己的支持者轉傳了一篇在社群媒體「脆」上的發文給她，由帳號「refanhsu」發出，指稱去拜訪泡棉工廠時聽到的故事，內容影射她，透過助理施壓國軍護具製造商偷工減料，藉此貪污。

馬文君再指，因為她自己知道，根本沒有此事，所以在團隊成員建議下，直接向警方報案，也感謝警方積極偵辦，昨天已經找到發文者，是一位40多歲的台南女性，從事進出口貿易，而這位發文者在做筆錄時向警方坦誠「內容是她自己編的」。

馬文君強調，自己想在此強調兩點，第一、合理評論，甚至嚴詞批評，只要根據事實，她都尊重，也絕對應該尊重。但超過紅線，例如早先死亡威脅，或者沒來由的人身攻擊，尤其是造謠，自己會提告。

最後，馬文君說，第二、這名女性聲稱「自己編的」，她難以相信，其造謠的內容，似真似假的筆法，發動的時機，完全造謠的膽大包天，都令她不由得懷疑，這個人只是某個認知作戰集團中的成員，煩請檢方，勿枉勿縱。

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貪污馬文君國民黨國軍造謠認知作戰

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