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藍委質詢CPTPP抓狂拍桌　林佳龍頻被打斷無奈：給我一分鐘給妳全世界

▲▼外交部長林佳龍 外交委員會 答詢 總統出訪過境美國 CPTPP 等相關問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會年度大會28日將在加拿大舉行，外媒指出，大會將擱置中國與台灣的入會申請案。藍委馬文君今（28日）質詢時詢問該議題，外交部長林佳龍澄清，有一個程序要成立工作小組，大部分接觸國家都支持，有一些報導是錯誤的，要先成立工作小組。馬文君不滿林佳龍回應，拍桌怒斥更頻頻打斷，林則無奈回應，「如果委員給我一分鐘，我給妳全世界。」

馬文君詢問有無跟府方討論申請加入CPTPP被擱置？本來我方滿懷希望，畢竟在加拿大主辦是有史以來最有利條件，應該怎麼做？林佳龍回應，一直有在推動也有跟府院報告，現在行政院談判代表也在協調。申請不管先後都要成立工作小組，沒有擱置這個問題。稍早進府沒有討論這個議題，有在政院層級討論。

馬文君強調，CPTPP是我國很重要機會，希望都放在這裡，如果這個案子被擱置，為何要編這麼高額預算？林回應，不是被擱置，目前接觸的國家都支持，只是必須要成立工作小組這一步，就一步一步來。馬文君此時再打斷，國人如此高期待，還進美牛、美豬。林則回應，美國並非CPTPP一員，雙方是台美21世紀貿易倡議，美國是TPP，委員應該了解問題。

林佳龍回應引起馬文君不滿，馬此時動怒高分貝痛批，部長應該面對問題、解決問題，你這樣的說法是怕面對問題。在林佳龍回應我不怕面對問題後，馬文君抓狂拍桌痛罵，就問題回答！你們編了那麼多錢，中國一直都是一個問題，不會消失，台灣跟中國因為政治議題被擱置，怎麼應對？

林佳龍再強調，必須誠實地跟委員說明、提供正確資訊，不是被擱置，告訴委員程序是什麼樣。馬文君抓狂再罵，「你自己去跟外媒說不用跟我說！你有被討論嗎？如果這次還是被擱置要不要下台！你當外交部長只會宣傳訪歐，CPTPP已經到這個階段，你用這樣的態度敷衍我們。」

林佳龍回應，自己沒有任何不敬的態度，委員比較急一點。馬文君才冷靜下來並表示，自己沒有急，剛剛是很溫和的問，是因為部長一直輕忽問題，「現在讓你講。」林佳龍澄清，有一個程序要成立工作小組，大部分接觸國家都支持，有一些報導是錯誤的，成立共識小組有共識決問題，加拿大5月作出解釋，成立工作小組可以做諮商，現在大多數國家支持，但還沒有到絕對共識。

馬文君追問，馬來西亞跟新加坡有沒有支持？林佳龍回應，自己不能替他們講，只能說馬來西亞跟新加坡沒有反對，反對者要提理由，他們都沒有提出，大會中要決定是否成立工作小組，如果有政治因素干擾，也可以先做諮商程序。

馬文君也提到，大會說哥斯大黎加跟台灣準備最充分，但哥斯大黎加已經被同意，原因是什麼？林佳龍重申，都被同意，只是要成立工作小組才能夠被審查，哥斯大黎加也是如此，現在都是程序性並未進入審查。但因為回應一直被馬文君打斷，林也無奈表示，「如果委員給我一分鐘，我給妳全世界。」

馬文君表示，「你不用給我全世界，你只要給台灣人有機會進入CPTPP，但顯然聽你講話，沒辦法這樣期待。我們的交情跟認識，我以為你不會這樣閃。」林佳龍強調，「我就是我，我一向面對問題。」

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