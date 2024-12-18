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海鯤號6億預算通過　藍委堅持刪後續艦「有作戰需求再來編也行」

▲▼顧立雄 聯訪 立法院 國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院外交國防委員會今（18日）審查114年度國防預算，其中攸關我潛艦預算部分，原型艦海鯤號近6億預算，按藍委陳永康提議，改以主決議無刪減通過。至於近20億後續艦預算，藍委馬文君堅持預算應該全刪，如果只是凍結等於變相通過預算，「有作戰需求再來編也可以。」國防部長顧立雄則說明，若不編列相關預算，對於台船人員維持、與次承包商合作、備料等，「沒把握後續艦能否走下去。」朝野未能取得共識，召委王定宇裁示，將該案將移到第二輪再繼續處理。

國造潛艦海鯤號建造預算預定明年執行完畢，將到2029年結案，目前尚未執行預算約25億6704萬元，明年編列5億8495萬元。7艘後續艦建造計畫，預計從明年到2038年間編列2840億8080萬元。

今審查過程中，藍委陳永康原提案凍結第二階段原型艦，待海測後始得動支。該案審查過程中，陳永康則提出，可改為主決議，但要做好安全管控；最終朝野立委尊重陳永康意見，同意改為主決議並連署提案。

而預算審查進行到明年度編列近20億的潛艦後續艦預算時，藍委馬文君、黃仁提案全數刪除、徐巧芯提案刪17億9600萬5000元、只留2億。對此提案，國防部長顧立雄今一再承諾，會等海測通過後能動支後續預算。顧也坦言，若不編列相關預算，對於台船人員維持、與次承包商合作關係、備料等，「沒把握後續艦能否走下去。」

藍委馬文君則堅持全刪，「主決議也可以做一個同意全刪，如果符合作戰需求馬上編，這樣也可以啊。」馬文君直言，台灣從來沒有潛艦，如果因為原本沒有的就會影響到國家安全，邏輯很難說得通。

最終朝野未能取得共識，讓三黨立委充分發言後，召委王定宇裁示，將該案將移到第二輪再繼續處理。

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