身價超過10億！他曝手機「最強招財法」　鼠、豬只要放10元

▲招財法大公開。（示意圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

初四迎財神！不少人就怕忘了帶錢，會把錢放在手機殼裡，或是刻意放入鈔票，有「將錢握在手裡」的寓意。對此，電商網紅「486先生」分享，其實根據各個生肖有不同的招財金額，像是虎與兔要放1000元大鈔，鼠與豬只要放10元硬幣即可。

「486先生」擁有超過10億身價，他的臉書粉專PO出一個招財小秘笈，最簡單的就是把錢放在手機後方，依據生肖的不同，也有不同招財金額，如下：

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虎、兔：1000元

猴、雞：500元

蛇、馬：200元

牛、龍、羊、狗：100元

鼠、豬：10元

除了手機招財術，「486先生」再加碼超另類的添財方法，粉專指出，2025年到來的巳年，若民眾有機會拿到脫落的蛇皮，千萬要保留起來，放入乾淨的夾鏈袋後，再置放於皮夾裡，「蛇因其蛻皮的特性，常被視為財運提升的吉祥象徵」。

最後，2025年有4個最強財運日，2025年3月10日（周一）、2025年7月24日（周四）、2025年10月6日（周一），以及2025年12月21日（周日），只要在開運日購買或啟用新錢包，可為財運加持、事半功倍。

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