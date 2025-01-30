回娘家塞爆！開車有「這1小動作」大噴3千元　超多駕駛違規了

▲國道公路警局提醒，紅斑馬能清楚拍到駕駛違規滑手機。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每到春節過年，遇到返鄉、回娘家等日子，國道難免出現車潮，而當塞車時，可能會有駕駛感到無聊，把手機拿起來看。國道公路警察局在粉專貼出照片，曝光不少駕駛就因為這個「小動作」慘被拍，「國家級的費用比較貴嘿！每張作品都價值3千元以上，麻煩下一個窗口繳費」，話題引發討論。

國道公路警察局29日在粉專貼出照片，只見畫面中有4位駕駛都因為開車看手機被拍到，小編文中就表示，「一年365天，不管你是哪天滑，紅斑馬都能拍的一清二楚，國家級攝影師不是練假的。不論你是滑阿鳳還是滑森心，我們都能將你拍得美美的。」

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小編還直呼，如果想要來個特寫也沒問題，「國家級的費用比較貴嘿！每張作品都價值3千元以上，麻煩下一個窗口繳費。」接著忍不住用hashtag嗆「#專心開車很難逆」、「#一個小分心可能釀成大事故」、「#有礙駕駛安全之行為者通通不可以」、「#國家級攝影師天天上工」、「#專業鏡頭讓你的違規無所遁形」。

貼文引發討論，一票網友也開批，「確實很多人開高速公路滑手機，邊開車邊看影片。拜託修法重罰，至少扣牌半年」、「不懂耶！為什麼要這樣一下看手機，一下又要看路況，這樣的樂趣在哪」、「罰啦！我就是1/3因為下交流道等紅燈，被後方滑手機分心的人推撞。」也有人笑呼，「國家認證攝影師，總是能抓住大家最美時刻」、「身為攝影師的我，羨慕有這種平台能保證攝影師的作品每一張都有一定的價值！」