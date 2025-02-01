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初四迎財神「不宜出遠門」！命理師曝至少開窗15分：讓家裡換氣

▲5/4是武財神聖誕，想要祈求財運的民眾，可以前往主祀廟宇參拜祈福、虔誠祝壽。（示意圖／視覺中國CFP）

▲正月初四是迎財神的日子，不宜出遠門。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

命理師柯柏成指出，根據傳統習俗，農曆正月初四是迎財神的日子，而初五則是開市的日子。由於初四需要迎財神，因此不宜出遠門，這些儀式除了祈求財運亨通外，也是為了讓家裡變得更整潔，遵守這些古老的習俗，可以讓人在忙碌的生活中，找到心靈的安定，也能讓家庭成員有更多交流的機會。

命理師柯柏成指出，根據傳統習俗，農曆正月初四是迎財神的日子，而初五則是開市的日子。不過，由於開市和開工的時間與行業別以及老闆的生辰八字有關，因此並不一定所有行業都在初五開市。其實，很多服務業在初一就已經開始營業了，初五開市只是個代稱罷了。

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雖然各行各業的開市時間有所不同，但迎財神的日子固定在初四。因為要迎財神，所以這一天不適合出遠門。古代商家為了迎接財神或一般家庭迎接灶神，會先進行“送窮”的儀式，也就是把從除夕累積的垃圾清理乾淨。

柯柏成建議，初四這天的下午三點後就可以開始準備迎接財神和灶神的工作。各家可以根據自己的方便，在子時前完成祭祀儀式即可。進行祭祀時，記得將家裡的窗戶都打開，讓新鮮空氣進來。如果怕冷的話，至少也要開窗15分鐘，完成換氣的過程。

迎財神的儀式不僅是為了祈求財運亨通，也是為了讓家裡的環境更加清新整潔。柯柏成強調，這些傳統習俗不僅有其歷史意義，也有實際的生活智慧在其中。

他還提醒大家，雖然現代社會的生活節奏快，但遵循這些古老的習俗，可以讓人們在忙碌的生活中找到一種心靈的安定感。同時，也能讓家庭成員有更多的互動和交流機會。

 
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