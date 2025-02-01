初五迎財神！10大人氣財神廟統整　領錢母、法扇「送窮」

圖、文／鏡週刊

農曆新年期間，民眾出門走春除前往各大廟宇祈求平安外，也必定期盼今年能夠發大財，本刊整理全台10大人氣財神廟，包您財源滾滾來。

10、台中廣天宮

台中廣天宮奉祀全世界第一座財神爺金身，財神「趙公明」，距今已有1,400年歷史，信徒來廣天宮可向財神爺借168錦囊妙計發財錢母，除錢母外還內藏「錦囊妙計」相當特殊，另外信徒也忘了摸摸財神元寶，把將財氣帶回家！

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▲台中廣天宮是中部重要財神廟之一。（圖／翻攝廣天宮臉書）

地址：406台中市北屯區遼陽五街131號

9、金山財神廟

金山財神廟，坐落新北金山、萬里交界處，正殿剛好是「萬金之穴」，讓財神爺能坐擁金、銀、財寶山，而這邊最特殊的就是「送窮」「迎福」的儀式，民眾來到虎殿持，記得借助濟公的法扇，拿起來把「窮氣、晦氣、衰氣」送走，象徵送窮迎來好財富；另外還有「求三財得三寶」，包含財寶袋、開運錢、文、武財氣，能夠好運連連。

▲金山財神廟可「送窮」「迎福」。（圖／翻攝金山財神廟臉書）

地址：207新北市萬里區公館崙52之2號

8、南崁五福宮

南崁五福宮是國定三級古蹟，主祀玄壇元帥（趙公明），玄壇元帥是財神界最高主宰，過往除夕夜後都會發放破萬枚賜財保平安錢母，過年限定、數量有限，信徒手腳可要快點。

▲南崁五福宮每年都會發過年錢母。（圖／翻攝南崁五福宮臉書）

地址：338桃園市蘆竹區五福路1號

7、 高雄關帝廟

高雄關帝廟位於高雄苓雅區，歷史悠久，正殿供奉關聖帝君，當信徒參拜到1樓財神殿時，可購入「五路發財金」，裡面附有小包金箔，信徒可貼在金牛身上，各部位代表的意義也不同，「貼牛頭，旺到老；貼元寶，財運好；貼牛嘴，大富貴；貼牛尾，得傢伙；貼牛肚，有好頭路；貼牛角，賺錢穩嗒嗒」

▲高雄關帝廟是當地重要信仰。（圖／翻攝高雄關帝廟臉書）

地址：802高雄市苓雅區武廟路52號

6、板橋慈惠宮

位於板橋鬧區的慈惠宮香火鼎盛，最有名的就是鴻海創辦人郭台銘曾在這借住9年，過年期間最吸引人的就是「擲筊送金元寶」，每年初一至初五中午12時及下午4時還可「躦轎腳」領發財金。

▲慈惠宮香火鼎盛。（圖／翻攝慈惠宮臉書）

地址：220新北市板橋區府中路81號

5、台北霞海城隍廟

台北松山霞海城隍廟中主祀城隍爺，另供奉五路財神爺等，初五上午都會舉辦「迎財神、發錢母、添補財庫」活動，許多民眾都會特別前來添財氣。

▲松山霞海城隍廟是北市知名財神廟。（圖／翻攝官網）

地址：105台北市松山區八德路四段439號

4、北港武德宮

北港武德宮是全台首座神廟，過年期有一連串活動，初一子時廟方會發放小紅包發給守歲民眾，總吸引民眾排隊，初四迎財神；另外就是武德宮以實木打造的「五路財神財寶箱」，想增值什麼就放什麼，包你財源滾滾。

▲北港武德宮可求財寶箱超特殊。（圖／翻攝雲林縣政府官網）

地址：651雲林縣北港鎮華勝路330號

3、烘爐地南山福德宮

烘爐地南山福德宮主祀台灣人最熟悉的「福德正神（土地公）」，財神殿則主祀五路財神，108尺超大土地公神像讓人印象深刻，不過想要到正殿要先爬超過400階的階梯，過年吃完好料不妨鍛鍊一下角力，順便祈求土地公保佑。

▲烘爐地南山福德宮超大土地公神像必拍！（圖／翻攝新北市觀光旅遊網）

地址：235新北市中和區興南路二段399巷160-1號

2、車城福安宮

車城福安宮至今有370多年歷史，是台灣歷史最悠久的土地公廟，跟竹山紫南宮、烘爐地南山福德宮並稱3大土地公廟，每年初五補財庫都吸引大批信徒，今年除夕夜到初五也會放招財錢母。

地址：944屏東縣車城鄉福安路51號

1、竹山紫南宮

說到求財大家最先想到鐵定是竹山紫南宮，每年發錢母還有機會抽金雞蛋，信徒都要早好幾天排隊卡位才有機會拿到，另外來紫南宮大家也都會借發財金，因為太過靈驗，每年還款都破億元，香火超鼎盛。

▲竹山紫南宮每年都吸引大批信徒。（圖／翻攝南投縣政府官網）

地址：557南投縣竹山鎮大公街40號



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