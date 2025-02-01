威力彩衝8.1億！　「5生肖」偏財運爆棚

▲示意圖，與本文無關。（圖／黃耀徵攝）

文／CTWANT

新的一年拿大獎！2月份威力彩上看8.1億，清水孟國際塔羅小孟老師指出，5生肖有偏財運！不過他也提醒「命中有福報！自然搭配老師所說生肖！就能中獎。」

第5名：羊

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屬羊2月份偏財運極旺盛，俗話說「來得早不如來得巧」，屬羊的人不妨利用過年拿到的紅包購入彩券或刮刮樂，將好運轉換成財運，說不定有機會刮中不錯的獎項。

第4名：龍

屬龍2月份很有機會得到別人贈予的財富，主管、長輩、親人都有可能給予紅包或禮金，如果前往彩券行購買大樂透的話，不妨請老闆推薦給你選，或是撿別人買剩的刮刮樂，中獎機會更高。

第3名：鼠

屬老鼠的人2月偏向在投機性的中獎方面努力，本身會花費時間、心力研究賺取財富的方法，幸好辛苦有所回報，2025年特別是自身研究出來的數字更有機會。

第2名：兔

屬兔子的人正偏財運強勢，工作上努力一點就能得到很好回報，偏財方面不只過年期間，整個2月後都相當好，不妨試試手氣，還有可能中大獎成為暴發戶。

第1名：雞

屬雞2月偏財運特別旺，刮刮樂、彩券、大樂透、摸彩活動等試手氣很好，也有機會收到別人給的紅包、禮券、禮盒。

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