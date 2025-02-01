「今年史上開最久」8小時還沒到家！過來人曝白天1時段：不塞車

▲返鄉車潮。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

過年連假倒數，許多人北返都困在國道上！有網友透露，初三從高雄北上，中間只去休息站上廁所，開了快8小時還沒到竹北，讓他十分崩潰「今年真是史上開最久的一次啊！」對此，有神人分享，他是初四北返，若不想開夜車，其實早上6點到9點半這段時間比較不塞車。

一名網友在Threads表示，初三中午11點北返到竹北，居然開了快8個小時還沒到家，這期間只停在2個休息站上廁所，讓她崩潰哀號「今年真是史上開最久的一次啊！」

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底下引來一票苦主也回應，「今年真的好塞，11:00屏東出發到竹北快20:00了，只下交流道便利商店買東西上廁所」、「早上9點從嘉義出發回龍潭已經下午3點，整整6小時，有史以來最久的一次，停兩個休息站上廁所就走了」、「從台南18：30開回桃園到家凌晨12：30」、「早上10點從高雄出發，到新竹下午5點」、「初二高雄回苗栗總共耗時9小時」、「早上9點從高雄出發，中間有下台中吃飯兩小時，回到台北晚上9點...整整12小時」、「我13:17上嘉義民雄交流道，晚上20:50到達台北，扣掉休息站時間，開了快7個小時，累爆」。

有網友歷經塞爆之苦，紛紛在離峰時間北返，「今天凌晨00:30鳳山出發新竹，03:30到家」、「去年宜蘭回台南8小時，今年有經驗了，開半夜12點的，4小時到台南」。

對於今天初四北返，有神人分享，以他多年的經驗，「初四北上6:00～9:30北上不塞車」，等到9點半之後上高速，高雄到新竹交流道至少7個小時以上，國一、國三都差不多，走西濱會快一點。