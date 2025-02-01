好市多iPhone 16限時特價「不到3萬入手」！1原因大票勸退

▲iPhone 16。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人想換手機，會趁好市多（Costco）特價時入手。一位網友日前分享，好市多iPhone 16系列在特價，2款機型都下殺2200元，活動只到2月2日。貼文引發討論，就有人分析，與其趁特價買16或16 Plus，不如多花點錢直上16 Pro，「這一代好像是16 Pro比較物有所值。」

原PO在PTT的Lifeismoney板分享情報，「Costco 好市多iPhone 16 & PLUS特價」，好市多正在特價iPhone 16系列，「iPhone 16 256G特價29889（官網定價33400）；iPhone 16 PLUS 128G特價29389（官網定價32900）。」另外，手機數量有限，優惠時間到2/2，「相較隔壁版貴沒幾百塊，但有90天無條件退貨。」

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貼文引發討論，「有便宜有推」、「差別是拿到機王可以退貨，不用自己送維修拿整新機」、「好市多買手機真的爽，可以直接退」、「剛去買16 256g了，感謝通知」、「上次幫朋友在好市多買iPhone，真的很幸運連二支都機王（換到第三支才沒問題），幸好都可以直接換新機。」

其中，有不少人指出，不如多花點錢直上16 Pro，「要買就買16 Pro以上」、「直升16 Pro」、「提醒，這一代好像是16 Pro比較物有所值，CPU、電池、散熱都有重新設計，尤其是電池個人感覺差最多。」