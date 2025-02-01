9天假要掰了「一票人不想上班」　他曝殘酷消息：下周連上6天班

▲過年走春。（圖／記者姜國輝攝）



網搜小組／劉維榛報導

9天年假到了尾聲！一名網友驚呼，沒想到年假就快結束了，面對後天就要早起上班，讓他感到莫名焦慮。文章引發兩派網友回應，「今年春假感覺休特別快，不知不覺就剩2天」、「收假前都會睡不好」、「想上班...因為小孩在家，根本沒有9天假」；還有人曝更殘酷事實，「下星期六（2/8）記得要補上班」。

一名網友在Threads表示，他不敢相信9天年假就快結束了，也就是說2天後就要開工上班，讓他不禁哀號「想到工作就莫名的感到焦慮，大家會有開工上班焦慮症嗎？」

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文章曝光後，網友反應兩樣情，一派也焦慮回應，「超級焦慮，開工後就要面對新案子我頭真的好痛」、「有，在這間公司3年多了，第一次開工焦慮的，因為同事離職，工作量增大了，新工作內容都沒接觸過，還要短時間學會」、「真的很想離職，不想回去」、「今年春假感覺休特別快，不知不覺就剩2天」、「收假前都會睡不好」、「怎麼時間過那麼快，過年也沒幹嘛，馬上就要上班了」、

另一派則期待直呼，「看一下存摺數字，我還是乖乖上班好了」、「想上班...因為小孩在家，根本沒有9天假」、「別擔心！開工後3天就領薪水了」、「餐飲業不一樣，再兩天就要放假了」。

而留言串中，甚至還有網友殘酷提醒，「下星期六（2/8）記得要補上班」。

事實上，因這次小年夜（1月27日）彈性放假，才有長達9天的年假，民眾須在下周六（2月8日）補班補課，這也是今年唯一的補班日。

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