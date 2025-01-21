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新北寵物圖書館春節同樂會　攜毛孩共度佳節過新年

▲新北寵物圖書館春節同樂會。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市寵物友善圖書館迎接過年，推出寵物專屬「汪汪吉祥拜年行大運」走春活動。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

迎接即將到來的農曆春節，毛小孩也不缺席！新北市寵物友善圖書館「新莊裕民分館」，特別從1月25日起至2月12日止推出寵物專屬的「汪汪吉祥拜年行大運」走春活動，規劃包括「汪汪討紅包」、「汪汪愛吃年菜」、「汪汪健檢放大鏡」、「汪汪抓周趣」、「汪汪當家」主題書展以及「汪汪爆米花」電影院等活動，邀請汪汪家庭到圖書館體驗傳統春節文化，讓毛小孩也可以快樂過新年！

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，春節是重要的傳統節日，對有養寵物的民眾來說，家裡的毛小孩就跟家人一樣，為推廣友善動物理念，新莊裕民分館特別推出應景且趣味的「汪汪吉祥拜年行大運」系列活動，邀寵物家庭到圖書館走春拜年，感受熱鬧歡喜的年節氣氛。新北市各區圖書分館也準備了豐富的「書香年貨」，除了有各類新書，還有強檔影片，讓喜愛閱讀的民眾，能在年節中悠閒的享受閱讀樂趣。

過年儀式感不能少！毛小孩也要穿新衣過新年，1月25日至2月12日「汪汪討紅包」活動，只要寵物穿戴紅色衣服或配件到圖書館走春拜年並借書，便可獲得狗狗專屬的新年禮物；1月26日「汪汪愛吃年菜」DIY活動，特別邀請寵物鮮食專家教大家做寵物年菜料理，讓毛小孩過年也能同享年菜。

2月9日「汪汪健檢放大鏡」與「汪汪抓周趣」活動，除了有專業的獸醫師免費幫毛小孩健康檢查，還有趣味的狗狗抓周活動，邀狗寶寶到圖書館過周歲生日，祝福寵物新的一年平安成長。「汪汪當家」主題書展與「汪汪爆米花」電影院則精選各類寵物書籍與動物電影，讓小朋友學習與動物們友善相處，以及如何用正確的方式照顧牠們。

新北市立圖書館總館暨各區分館，春節期間1月28日（除夕）至2月1日（初四）休館，2月2日（初五）起正式開館服務，另外，1月27日(小年夜)、2月2日(初五）彈性調整開放時間至下午5時。位於總館的24小時自助取書機、機捷三重A2站以及環狀線板橋站的IReading自動借還書站，春節期間照常開放，提供民眾借閱服務。新莊裕民分館「汪汪吉祥拜年行大運」活動資訊及報名方式，以及新北市立圖書館春節期間相關借閱服務及休館資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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