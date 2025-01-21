賴清德視察台東部隊　下令春節留守官兵：打電話回家問候家人

▲賴清德前往台東地區勗勉「陸軍臺東地區指揮部」、「海軍富岡雷達站」及「空軍第七聯隊」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德21日前往臺東地區勗勉「陸軍臺東地區指揮部」、「海軍富岡雷達站」及「空軍第七聯隊」，感謝國軍堅守崗位、守護國家，讓國人安心過年。由於農曆春節要到了，部隊仍要輪值留守，因此他當場下令，有輪值的弟兄姊妹，務必要在休息時候，打個電話問候家人朋友，特別是爸爸媽媽，跟他們拜個年。

賴清德第一站抵達「陸軍台東地區指揮部」，實地視導戰備部隊操演；接著前往「海軍富岡雷達站」視導海情作業，並以迅指系統與1203西寧艦上的官士兵通話。他感謝大家巡弋台灣、守護海疆與自由民主。

賴清德說，台灣冬天海象並不好，請各位官兵在執行任務時務必注意自身安全。農曆春節到了，先和大家拜個早年，「祝大家新年快樂、六順和春，蛇年行大運。新的一年，讓我們繼續一起努力」。

隨後，賴清德前往「空軍第七聯隊」聽取「勇鷹高教機」及「F-16V戰鬥機」等性能與任務介紹，並與官兵會餐。賴清德也頒發加菜金、春聯、紅包袋及福袋，感謝國軍弟兄姊妹的辛勞付出。

賴清德在空軍第七聯隊致詞時表示，今天很高興來到空軍第七聯隊，和各位共進午餐。除了來了解大家平時的戰訓本務，更重要的是要代表全體國人，感謝大家堅守崗位，守護國家安全。

賴清德表示，剛剛也前往陸軍「台東地區指揮部」、以及海軍「富岡雷達站」，了解陸軍的戰備操演情況以及雷達站同仁對海情的掌握。

賴清德表示，透過現地觀察，他和各位一樣，對三軍官士兵充滿信心，無論是陸海空軍，都有一群人無時無刻，勤奮、盡責的在守護家園。他說，2023年底，聯隊改編為第七戰術戰鬥機聯隊，就是為了接裝最新型的F-16V戰鬥機。第四十四和第四十五作戰隊陸續成立，明年也會再成立第四十六作戰隊，第七聯隊將成為戍守東南空域的堅實戰力。

賴清德指出，在轉型接裝的過程中，除了辛勤的飛官同仁，地勤同仁的後勤支援也功不可沒，大家一起努力，才能共同度過這段辛苦的準備期程，讓東部地區領空可以有更好的保障。

賴清德表示，中國從未放棄對臺灣的野心，近年更是強化灰色地帶侵擾，形成巨大挑戰。當前，威權國家的合流更是對國際秩序造成重大影響。

他說，台灣會致力維護區域的和平穩定，做世界民主、和平與繁榮的守護者，而各位正是守護和平、捍衛自由民主的重要角色，也是國家堅若磐石的戰力與希望。

賴清德表示，不能把和平寄託在他人的善意上，面對瞬息萬變的威脅與挑戰，深信唯有仰賴自身實力的和平才是真和平。因此，政府會持續投注資源照顧國軍，也會採購與研發並行，強化國軍的戰備，做國軍最大的後盾。

賴清德表示，希望朝野能夠持續合作，支持國防預算、支持全體國軍。特別是國際新的情勢，在國際社會希望看到台灣展現決心的時候，對國防力量的支持更應不分朝野。

最後，賴清德指出，再過不久，就是農曆新年了。他除了向各位拜早年，也要再次感謝全體國軍弟兄姊妹，在年節期間不斷地守護國家，讓國人可以安心過年。

特別的是，賴清德說，台東地區無論陸海空的單位，台東人比例都蠻高，但在地的弟兄姊妹，連假中也必須輪值。因此，他下達一個命令，有輪值的弟兄姊妹，務必要在休息時候，打個電話問候家人朋友，特別是爸爸媽媽，跟他們拜個年。