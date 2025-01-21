　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德視察台東部隊　下令春節留守官兵：打電話回家問候家人

▲▼賴清德前往台東地區勗勉「陸軍臺東地區指揮部」、「海軍富岡雷達站」及「空軍第七聯隊」。（圖／總統府提供）

▲賴清德前往台東地區勗勉「陸軍臺東地區指揮部」、「海軍富岡雷達站」及「空軍第七聯隊」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德21日前往臺東地區勗勉「陸軍臺東地區指揮部」、「海軍富岡雷達站」及「空軍第七聯隊」，感謝國軍堅守崗位、守護國家，讓國人安心過年。由於農曆春節要到了，部隊仍要輪值留守，因此他當場下令，有輪值的弟兄姊妹，務必要在休息時候，打個電話問候家人朋友，特別是爸爸媽媽，跟他們拜個年。

賴清德第一站抵達「陸軍台東地區指揮部」，實地視導戰備部隊操演；接著前往「海軍富岡雷達站」視導海情作業，並以迅指系統與1203西寧艦上的官士兵通話。他感謝大家巡弋台灣、守護海疆與自由民主。

賴清德說，台灣冬天海象並不好，請各位官兵在執行任務時務必注意自身安全。農曆春節到了，先和大家拜個早年，「祝大家新年快樂、六順和春，蛇年行大運。新的一年，讓我們繼續一起努力」。

▲▼賴清德前往台東地區勗勉「陸軍臺東地區指揮部」、「海軍富岡雷達站」及「空軍第七聯隊」。（圖／總統府提供）

隨後，賴清德前往「空軍第七聯隊」聽取「勇鷹高教機」及「F-16V戰鬥機」等性能與任務介紹，並與官兵會餐。賴清德也頒發加菜金、春聯、紅包袋及福袋，感謝國軍弟兄姊妹的辛勞付出。

賴清德在空軍第七聯隊致詞時表示，今天很高興來到空軍第七聯隊，和各位共進午餐。除了來了解大家平時的戰訓本務，更重要的是要代表全體國人，感謝大家堅守崗位，守護國家安全。

賴清德表示，剛剛也前往陸軍「台東地區指揮部」、以及海軍「富岡雷達站」，了解陸軍的戰備操演情況以及雷達站同仁對海情的掌握。

賴清德表示，透過現地觀察，他和各位一樣，對三軍官士兵充滿信心，無論是陸海空軍，都有一群人無時無刻，勤奮、盡責的在守護家園。他說，2023年底，聯隊改編為第七戰術戰鬥機聯隊，就是為了接裝最新型的F-16V戰鬥機。第四十四和第四十五作戰隊陸續成立，明年也會再成立第四十六作戰隊，第七聯隊將成為戍守東南空域的堅實戰力。

賴清德指出，在轉型接裝的過程中，除了辛勤的飛官同仁，地勤同仁的後勤支援也功不可沒，大家一起努力，才能共同度過這段辛苦的準備期程，讓東部地區領空可以有更好的保障。

賴清德表示，中國從未放棄對臺灣的野心，近年更是強化灰色地帶侵擾，形成巨大挑戰。當前，威權國家的合流更是對國際秩序造成重大影響。

他說，台灣會致力維護區域的和平穩定，做世界民主、和平與繁榮的守護者，而各位正是守護和平、捍衛自由民主的重要角色，也是國家堅若磐石的戰力與希望。

賴清德表示，不能把和平寄託在他人的善意上，面對瞬息萬變的威脅與挑戰，深信唯有仰賴自身實力的和平才是真和平。因此，政府會持續投注資源照顧國軍，也會採購與研發並行，強化國軍的戰備，做國軍最大的後盾。

賴清德表示，希望朝野能夠持續合作，支持國防預算、支持全體國軍。特別是國際新的情勢，在國際社會希望看到台灣展現決心的時候，對國防力量的支持更應不分朝野。

最後，賴清德指出，再過不久，就是農曆新年了。他除了向各位拜早年，也要再次感謝全體國軍弟兄姊妹，在年節期間不斷地守護國家，讓國人可以安心過年。

特別的是，賴清德說，台東地區無論陸海空的單位，台東人比例都蠻高，但在地的弟兄姊妹，連假中也必須輪值。因此，他下達一個命令，有輪值的弟兄姊妹，務必要在休息時候，打個電話問候家人朋友，特別是爸爸媽媽，跟他們拜個年。

▲▼賴清德前往台東地區勗勉「陸軍臺東地區指揮部」、「海軍富岡雷達站」及「空軍第七聯隊」。（圖／總統府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／初判原因曝！女士官長當同僚面遭捲入頭部重創亡
雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候
網購打錯1個字！他下班從新竹「開車3小時」衝宜蘭取貨：太值得
總預算三讀！黃國昌：中央可用逾2.9兆　「與去年大致相符」非
開心擺拍悲劇！黑絲女遊十分…慘被火車撞噴捲鐵軌
96%業務費遭砍　監察院指柯文哲3大案難以續查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

監察院：柯文哲政治獻金案調查到收尾階段　預算大砍影響結案

賴清德視察台東部隊　下令春節留守官兵：打電話回家問候家人

水電費遭大砍　監院：撐到關燈還是繼續上班「沒電腦也不知怎辦」

總預算三讀！黃國昌：中央可用逾2.9兆　「與去年大致相符」非癱瘓國家

藍委評論砍業務預算讓憲兵沒熱水　總統府：訝異表決後還混為一談

卓榮泰今南下勘災　穿台電夾克為1000億撥補被刪抱不平

96%業務費遭砍　監察院指柯文哲3大案難以續查：不排除打憲法訴訟

想出國換護照要搶快！10月後將吃緊　預算被砍估短缺20萬本

潛艦、無人機、業務費遭凍結　國防部：讓捍衛國家官兵情何以堪？

快訊／中央政府總預算三讀　大砍2075億

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

柯建銘不在場「燈卻亮了」　民眾黨抓包1綠委連按3表決器

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

監察院：柯文哲政治獻金案調查到收尾階段　預算大砍影響結案

賴清德視察台東部隊　下令春節留守官兵：打電話回家問候家人

水電費遭大砍　監院：撐到關燈還是繼續上班「沒電腦也不知怎辦」

總預算三讀！黃國昌：中央可用逾2.9兆　「與去年大致相符」非癱瘓國家

藍委評論砍業務預算讓憲兵沒熱水　總統府：訝異表決後還混為一談

卓榮泰今南下勘災　穿台電夾克為1000億撥補被刪抱不平

96%業務費遭砍　監察院指柯文哲3大案難以續查：不排除打憲法訴訟

想出國換護照要搶快！10月後將吃緊　預算被砍估短缺20萬本

潛艦、無人機、業務費遭凍結　國防部：讓捍衛國家官兵情何以堪？

快訊／中央政府總預算三讀　大砍2075億

陸專家：中美開局好　但可引致摩擦因素仍多

前美女主播控遭性騷！　被逼親吻摸身體「等他滿足才會放過我」

初判原因曝！女士官長疑太靠近進氣口　當同僚面遭捲入頭部重創亡

屬蛇春節免費遊兒童新樂園、天文館　動物園發限量造型紅包

婚後生2子又買房「月燒10萬養家」變月光族　他崩潰！網：先苦後甘

AKMU李燦赫愛上女偶像分手了　2年前爆緋聞「低調未認」悄悄情斷

監察院：柯文哲政治獻金案調查到收尾階段　預算大砍影響結案

工友打造「台灣尚勇」草皮畫！蔡其昌曝空拍圖　1.3萬人讚爆

流感潛伏1恐怖併發症！醫警告：錯過黃金72小時「恐眼歪嘴斜」

快訊／高雄愛河驚傳民眾落水！男子被救起無呼吸心跳送醫

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

政治熱門新聞

老柯不在燈卻亮了　她抓包1綠委連按3次

女地勤士官長遭「戰機進氣口吸入」　送醫搶救仍宣告不治

官校招生片喊「睡學姐旁邊」　海軍司令部急下架

柯建銘稱「地震是老天震怒」喊話罷免

想出國換護照要搶快！10月後將吃緊　預算被砍估短缺20萬本

快訊／中央政府總預算三讀　大砍2075億

進包廂看川普就職轉播　白委讚外交部

羅一鈞跪求預算遭砲轟！王必勝發聲力挺

藍白聯手凍勞保業務10億　刪勞動部近8千萬預算「陪產假也遭殃」

藍白大刪預算！最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買了

曝莊競程震後竟稱「老天怒了」　趙少康：說個笑話民進黨珍愛台灣

差點砍成1元！　藍白聯手NCC預算對半砍、數發部減列2億

立院挑燈表決總預算！王婉諭整理4亂象

陳玉珍縮手！公視改刪2300萬　「文化黑潮計畫」5案撤2案

更多熱門

相關新聞

總預算三讀！黃國昌：中央可用逾2.9兆

總預算三讀！黃國昌：中央可用逾2.9兆

立法院連2天挑燈夜戰審查114年度中央政府總預算，藍、白聯手表決通過多案刪減、凍結行政院各部會預算，今（21日）下午三讀通過，總計刪除2075億7425萬9000元，另凍結為2600多億元。立院民眾黨團總召黃國昌說，此次總預算約2兆9248億9555萬元，與去年規模大致相符，沒有賴政府對外造謠的在野黨要癱瘓國家。

遏止民進黨亂來！喊話修總統選罷法　趙少康：罷免賴清德施壓

遏止民進黨亂來！喊話修總統選罷法　趙少康：罷免賴清德施壓

南橫公路等3公路阻斷　今午前全搶通了

南橫公路等3公路阻斷　今午前全搶通了

賴國務機要費被刪1000萬、凍2000萬

賴國務機要費被刪1000萬、凍2000萬

登山客轆轆溫泉溯溪失聯　3天後尋獲

登山客轆轆溫泉溯溪失聯　3天後尋獲

關鍵字：

台東國軍賴清德農曆新年守護者

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

即／清泉崗基地意外！女士官長「遭IDF戰機進氣口吸入」死亡

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

川普簽署行政命令　美國出生不再獲公民權

北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面