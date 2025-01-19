新北市圖推寒假兒童閱讀　親子搶先體驗「義」國風情

▲新北市立圖書館利用寒假，配合今年主題國「義大利」，規劃「漫讀義世界」寒假兒童閱讀活動。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

2025年第33屆台北國際書展即將於2月4日登場，新北市立圖書館特別利用寒假假期，配合今年的主題國「義大利」，規劃「漫讀義世界」寒假兒童閱讀活動，透過主題書展、文化講座、繪本導讀、親子DIY、電影欣賞等不同類型的閱讀活動與課程，邀親子體驗「義」國風情。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，義大利是文藝復興的發源地，擁有美麗的自然風光，也是聯合國世界文化遺產最多的國家，世界著名七大奇景之一的比薩斜塔與羅馬競技場等地，是每個觀光客到義大利必造訪的地方；大家耳熟能詳的文藝復興巨擘，藝術家達文西、米開朗基羅、《神曲》作者文學家但丁、以及「現代科學之父」伽利略等都是時代精神的代表；兒童文學經典《木偶奇遇記》也是義大利作家卡洛·科洛迪的童話小說。

寒假即將到來，為了方便父母規劃孩子的寒假生活，新北市立圖書館特別配合第33屆台北國際書展主題國「義大利」，從1月21日起至2月10日止，為小朋友準備了形式多樣的義大利閱讀之旅，並且搭配「閱讀學習護照」，讓小朋友不用出國，也可以對義大利文化有更深入的體驗與了解，拓展國際視野！同時結合陪讀服務，持續提供80元幸福餐券，照顧弱勢學童的寒假餐食。

新北市立圖書館「漫讀義世界」寒假兒童閱讀活動，在總館及各分館規劃了一系列充滿「義」國風情的主題閱讀活動，總館《木偶奇遇記》繪本故事分享與小木偶木藝鉛筆，將帶小朋友跟著經典童話故事遊義大利；青少年圖書館「文藝復興與巨匠達文西手稿DIY」研習班，透過手作體驗感受達文西手稿中所描繪的機械設計。

三峽分館「聽歌劇飲咖啡」邀大家一邊喝咖啡、一邊聽義大利歌劇；土城親子分館「Ciao，波隆納」插畫家貓魚將帶大家認識有「插畫界奧斯卡」之稱的「波隆納世界插畫大展；汐止分館「威尼斯嘉年華面具」創意工作坊則介紹世界三大嘉年華之一的「義大利威尼斯面具節」。

另外還有萬里分館「義大利不倒的藝術—比薩斜塔積木」、永和親子圖書閱覽室「蒙娜麗莎的微笑」印象數字油畫、以及平溪分館「愛的滋味—義式料理」等各種介紹義大利的人文風情及藝術、美食、歷史相關的閱讀活動。

「漫讀義世界」新北市立圖書館寒假兒童閱讀活動將於1月21日起陸續展開，活動免費，中低、低收入戶、身心障礙及社會局轉介高風險家庭等國小學童可於1月16日至18日優先報名，詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。