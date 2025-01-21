淡水8景點春節「開放毛小孩」！紅毛城初二還送「寵物小福袋」

▲淡水古蹟博物館公布，春節期間1月30日（初二）到2月2日（初五），淡水8個古蹟景點開放寵物。（圖／淡水古蹟博物館提供）

記者林育綾／綜合報導

淡水古蹟博物館每月第一個六、日開放寵物，今年春節特別加碼，在1月30日（初二）到2月2日（初五）連續4天開放毛小孩，包括淡水紅毛城、滬尾礮台等多個景點，主推「寵物不落地、室內不進入」，大年初二在紅毛城還送「寵物小福袋」，數量有限，送完為止。「淡水海關碼頭」則不受限制，可使用牽繩。

淡水8個景點將於春節期間開放寵物，自1月30日（初二）到2月2日（初五）連續4天，包括：淡水古蹟博物館、淡水紅毛城、滬尾礮台、淡水街長多田榮吉故居、滬尾小學校禮堂、淡水日本警官宿舍、淡水木下靜涯舊居，主推「寵物不落地、室內不進入」，飼主可使用背袋、背巾或推車，在古蹟的戶外空間遊逛。而「淡水海關碼頭」則不受限制，可使用牽繩。

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另外，1月30日大年初二當天在紅毛城，上午9時30分、10時30分、11時30分，還會贈送「寵物小福袋」，數量有限，送完為止。

▲▼飼主可使用背袋、背巾或推車，在古蹟的戶外空間遊逛。（圖／淡水古蹟博物館提供）

除了寵物走春外，「春遊淡古，蛇咪攏有」新春系列活動也將陸續開跑，1月22日（三）至1月27日（一），淡水木下靜涯舊居發放蛇年專屬貼紙。1月25日（六）、1月26日（日）淡水紅毛城發放特製春節斗方。1月30日（大年初二）至2月2日（大年初五）在淡水紅毛城、滬尾礮台入館就送春節古蹟貼紙。

▲「淡水海關碼頭」蛇年裝置《響尾屁屁蛇》，春節期間合照還可兌換特色IP徽章。（圖／淡水古蹟博物館提供）

而在「淡水海關碼頭」分享《響尾屁屁蛇》或《巨蛇光廊》合照，就可兌換特色IP徽章。參觀最新《稅關新人下班生存指南─淡水稅關五十會特展》也有機會獲得彩虹蛇蛇包或扭蛋1次。貼紙、斗方、徽章、蛇蛇包、扭蛋皆為每日限量發放。

▼「淡水海關碼頭」蛇年裝置《響尾屁屁蛇》，春節合照還可兌換特色IP徽章。（圖／淡水古蹟博物館提供）

淡水古蹟博物館將於1月28日（除夕）、1月29日（初一）休館，1月30日（初二）到2月2日（初五）天天開館，時間從上午9點半至下午6點，門票1張80元，可參觀淡水紅毛城、滬尾礮台，而新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等身分，則享「免票優惠」，其餘6處古蹟則是全年度免費參觀。