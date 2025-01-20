刮刮樂沒中丟地上！他一看「獎金爽翻30倍」　隱藏規則曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著農曆春節將至，刮刮樂買氣越來越旺。一名店家日前指出，不少客人買「無敵30倍」這款刮刮樂，沒看清楚規則，明明幸運中獎了卻以為槓龜，將刮刮樂亂丟，最後他只好捐給創世基金會做愛心。

店家在臉書社團「刮刮樂中大獎分享CCCCCCCCC」發文，曬出一款頭獎300萬元的刮刮樂「無敵30倍」，接著說道「這款很多客人都會漏掉，只對上面的幸運號碼，完全不知道有倍數出來代表有中獎。」

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原PO表示，這張刮刮樂是客人以為沒中，丢在馬路邊被他撿到的，「最後我只好把這張直接投進創世基金會的愛心發票箱了！」

▲這張刮刮樂中了9000元。（圖／翻攝自臉書／刮刮樂中大獎分享CCCCCCCCC）

從圖片中可見，在「您的號碼」中，除了一堆數字外，的確出現「30倍」的字樣，而下方還印有300元；簡單來說，就是這張刮刮樂中了9000元。

對此，網友們紛紛回應，「真的，有一次我也遇過，還好有問店員才知道有中」、「恭喜」、「結果創世基金會也以為沒中」、「好人一生平安」、「中9000嗎」、「傻眼了...9千耶」、「只要我有去買，不管有沒有中獎，我都會拿去給店員用電腦掃一下」。

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