春節賞5公頃花海！大農大富花宴好吸睛　還有限量好禮

▲▼大農大富平地森林園區種植大片的油菜花與大波斯菊花海，預計在春節期間全面盛開。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署轄管的大農大富平地森林園區，種植大片的油菜花與大波斯菊花海，預計在春節期間全面盛開，百萬株花朵妝點園區，為新春增添了無限光彩！園區內還有色彩繽紛的各式花卉，以及可愛的波波球植栽景觀區，與花東縱谷壯麗的自然景色相互輝映，無論是全家出遊或是與朋友相聚，都是走春的好去處。





園區在春節期間，營造近5公頃的大面積花海，今年新增大波斯菊、百日草等花種與金黃油菜花互相搭襯，帶來紫金絢麗的視覺饗宴。賞花外，從1月29日到2月2日（春節初一至初五），舉辦「金蛇繞福，翻轉平森好運到」新春活動，民眾至遊客中心服務台參與平森動物翻牌遊戲，挑戰記憶力，有機會帶走限量精美好禮，包括租車折價券、國產材小物、小花蔓澤蘭系列產品等豐富獎品，數量有限，送完為止！

▲推出限定「森林遊園小火車」，由當地生態解說員隨車導覽解說。



暢遊大農大富園區的方式又多了新選擇！1月29日到2月2日特別推出限定「森林遊園小火車」，由當地生態解說員隨車導覽解說，藉由豐富有趣的故事，讓民眾了解大農大富的前世今生，對園區多樣豐富的生態有更多元認識，歡迎民眾在春節連假期間至園區購票搭乘電動小火車，放鬆身心享受平地森林精采萬變的美麗風貌。

▲▼大農大富平地森林園區佔地1250公頃，擁有多達20種、超過百萬株的樹木，生態環境極為豐富。



大農大富平地森林園區是台灣首座平地森林，佔地1250公頃，擁有多達20種、超過百萬株的樹木，生態環境極為豐富。特別以綠肥作物創造景觀花海兼增強土壤肥力，希望對人與生物友善環境作為，以強化森林生態系及草生地生態廊道串聯，營造近自然之生產型棲地。另有紅色一串紅、紫色三色堇、粉色石竹、四季秋海棠等繽紛花卉圍繞著不同葉色樹種修剪而成的波波球景觀區，展現出可愛趣味的景致。





花蓮分署表示，園區擁有全台獨一無二的森林自行車道，地形平坦適合騎車或散步走春，遊客運動同時還可享受森林的清新空氣，無論老少皆能在此放鬆身心，親近大自然，相約民眾在春節連假期間到訪走春賞花海，暢遊林間自行車道。

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