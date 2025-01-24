字節跳動員工福利縮調整　春節紅包對折還不夠...2026起停發

▲字節跳動調整員工福利制度，將於2026年取消春節紅包。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

TikTok母公司字節跳動近日發出內部員工信件，將員工福利統籌改善，做出變動。具體措施包括員工商業保險將新增覆蓋指定公立醫院特需部、洗牙和子女流感疫苗，並提高自費報銷比例，同時，在2024年已經採取「打對折」的春節紅包，也將改為2026年春節時停發，藉此區分激勵和福利制度。

▲字節跳動旗下最大金雞母抖音（Tik Tok)。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，2024年字節跳動春節紅包打對折，以往能收到6888元人民幣（約3.10萬元新台幣）紅包的員工，2024年能收到3688元人民幣（約1.66萬元新台幣），不同級別員工依次減半。

據了解，字節跳動在2024年便採取春節紅包「打對折」的措施，主要理由為總體經營情況未達到年初設定的目標，同時，在當年被裁員的員工仍會領到紅包，以感謝員工該年在公司的付出，引起輿論熱議。

此次春節前，字節跳動再次向內部發信稱，基於務實、簡單的福利理念，對員工福利政策進行一系列調整，員工商業保險將新增覆蓋指定公立醫院特需部、洗牙和子女流感疫苗，並提高自費報銷比例；引入超級猩猩、樂刻等外部健身房，公司為員工覆蓋大部分費用。

員工內部信件強調，為了區分福利和激勵，將於2026年起停發春節紅包，今（2025）年春節紅包將繼續發放，額度與去年持平，下午茶形式和節假日禮盒也有相應調整。