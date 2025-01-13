出國玩「訂房填綽號」尷尬了！旅伴4巨雷惹怒他　一票人氣笑

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

出國最怕碰到雷旅伴，除了打壞遊玩興致，還可能導致彼此的關係破裂。就有網友發文吐苦水，直言單獨跟某位朋友出國，才發現對方是雷包；這番話引起廣大共鳴，更有苦主透露，旅伴訂房時竟填自己的綽號，旅程中更不斷拖後腿，讓他氣炸直呼，「再也不可能跟他出去了！」

網友日前在Dcard發文指出，旅伴就像巨嬰一樣，對於搭機時間和行程一無所知，更不會幫忙找路或看地圖，只會在旁邊滑手機，還不斷問東問西，根本公主病。

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PO文掀起熱烈回響，就有苦主留言直呼，「夭壽！我以為這篇是我打的，我旅伴負責的部分全都搞砸，機票拖太晚訂，票價變貴；訂房名字打自己綽號，而不是護照名；英文爛還硬要裝會說英文，搭計程車被司機開盤子價，沒聽懂就亂喊yes，到飯店也沒聽懂櫃台人員的話，又搶著喊yes；要水下拍照時也沒帶防水袋，本來想說好險有跟業者租GoPro，事後跟他要照片，才說他當初備份失敗，而且業者7天就會刪雲端。我真的要氣死，還有很多講不完，再也不可能跟他出去了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，不少網友傻眼表示，「是在yes個毛啊！訂房名字打綽號是什麼北七行為」、「訂飯店用自己綽號是什麼神操作啦，看到快笑死」、「什麼都yes和用綽號，是都沒出過國嗎？」「機票拖太晚真的很北爛」。

還有飯店櫃台人員透露，「真的很多人都會拿自己的綽號或英文小名訂房，有些綽號就超級中二，每次遇到這種的，白眼都翻一百圈了」、「笑死，各種hello、happy當訂房名的，重點是入住報本名，當然怎麼找都找不到，還會來怪飯店效率很差，拜託出門帶腦」。

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