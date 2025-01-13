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媽開口「過年要包2萬」比照老大！32K妹不爽：每月給1萬了

▲▼ 紅包,禮金。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆春節將至，就有女網友不滿表示，出社會未滿1年的她，月薪僅32K，原本她打算各包3600元給家人，怎料母親竟要求2萬，氣得她當場表達自己的不滿，結果更因此被父親訓斥，讓她不禁疑惑，「是我太小題大作，還是他們的問題？」

女網友在Dcard提到，「出社會未滿1年的我月薪32K，每個月會給我媽1萬，再兩個星期就要過年了，老媽跟我說過年要包2萬給她，還說姊姊每年過年都是這樣包的。」

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聞言，她忍不住在心裡吐槽，「我賺的又沒姊姊多，再說我月初發薪水時已經給妳1萬了，過年妳又要我包2萬，那不是整個月的薪水全沒了，而且還要包給阿公、阿嬤和爸爸。」

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP視覺中國）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

原PO直言，本來想說出社會了，開開心心包紅包給家人，每個人3600應該不會太少，畢竟都是心意，「哪有人直接要多少的？讓人很火大，後來我在客廳很生氣地表達我的不爽；我爸聽到後，也很大聲地對我說，『她是妳媽，跟妳拿這樣哪有過分，妳是在哭什麼？』所以說是我太小題大作，還是他們的問題？」

對此，網友們紛紛回應，「標準養兒防老的吸血父母」、「妳住家裡，每個月給1萬蠻多了，紅包再要兩萬...是要讓妳喝水度日？拿其他兄弟姊妹來比要幹嘛」、「搬出去，與家裡減少聯絡」、「只能說家家有本難唸的經」、「以妳的薪資來說，過年包2千就夠了，況且妳都每個月給媽媽1萬了，已經給太多」、「妳的心態很正確，但相反的妳的薪水也是真的很低」、「搬出去住，拿回自己的經濟權」、「真煩，過年根本很多人的惡夢，今年過年直接出國，完全不想理」。

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