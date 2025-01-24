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雙鐵春節估湧1157.6萬旅客　交通部祭「運具聯防」疏運

▲▼台鐵,台北站,旅客,閘門,春節。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵今下午湧現春節返鄉人潮。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假明(25日)開跑，雙鐵今已出現返鄉人潮，預估春運將疏運1157.6萬人次，其中台鐵初三最高峰將湧86萬名旅客、高鐵初三、初四人最多，各將出現34.3萬人次。總統賴清德今前往台北車站視察春節疏運，指今年春節難得的是採「運具聯防」疏運，盼能讓國人快樂出門、愉快旅遊、平安回家。

春節返鄉人潮今湧現，總統賴清德、交通部長陳世凱今前往台北車站聯合災防中心視察春節疏運，高鐵預估春節12天疏運期將有312.8萬名旅客，台鐵估計春節疏運期間則湧入884.8萬名旅客，雙鐵春節將聯手疏運1157.6萬人次。

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▲▼總統賴清德、交通部長陳世凱視察春節疏運情況。（圖／記者李姿慧攝）

▲總統賴清德、交通部長陳世凱視察春節疏運情況。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵公司董事長杜微簡報指出，春節從明天到2月2日有9天連假，前後共有12天疏運期，今天到小年夜(27日)返鄉人潮比較多，初一(28日)到初四(2月1日)中短程出遊較多，初二(30日)到初五(2月2日)收假返工為主。

杜微說明，台鐵預估今年春節每天平均載客70.3萬人次，全線單日最高峰落在初三(31日)，預估有86萬旅客，西線預料單日最高載客數為初三的77.2萬人次，東線單日載客量則似初四的9萬人次。

杜微強調，今年春節全線加開326班次，運能比平日增加9.2%，比去年春節增加3%運能。春節除加強東部幹線疏運外，也加強台北=台中快速直達車，已開行39列次，並有8列次全車自由座，目前都還有座位。

高鐵公司總經理、代理董事長鄭光遠則表示，今年春節疏運高鐵已做好準備，並與台鐵、國道客運聯合疏運，台中站也設立前進指揮所，春節疏運期間預估單日最大運量在初三和初四，各別約有34.3萬人次，單向最大運量預估在初四(2月1日)，北上約有21.6萬人次。

▲▼高鐵,春節,台北站,旅客,閘門。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵台北站出現不少春節返鄉人潮。（圖／記者李姿慧攝）

鄭光遠強調，今年春運可能會邁向高峰，高鐵34組列車全數投入營運，提供221萬個座位，比平常增加17.8%，其中初三和初四為疏運最高峰，分別開行211班、206班次。疏運將透過網站和APP提供人潮資訊，用紅黃綠燈提供旅客掌握自由座等候時間，今年首度在自由座人潮最多的台中站，與台鐵和客運成立聯合前進指揮所，適當時間依照旅客需求，啟動人潮管制，引導旅客轉搭台鐵或國道客運加班車，透過橫向聯繫、調度資源紓解人潮。

公路局長陳文瑞則表示，春節透過AI大數據發布易塞路段、時段，包括主要幹道6處、銜接國道7處、觀光風景區和新春參拜熱點13處；另國道客運預估今天西部疏運12.1萬人次，東部2.8萬人次，今天最高14.9萬人次，截至昨天中午，國道客運預售11.8%，不過多數旅客習慣現場購票，國道客運90條路線春節打6折。

交通部長陳世凱表示，春節規劃聯防機制，包括公路有國道、省道聯防，另外就是運具聯防，譬如風浪大影響海運，空運將協助離島疏運，霧大影響空運，海運就會配合；陸地運具聯防部分，高鐵台中站若旅客過多，烏日站將有台鐵新自強號協助疏運，國道客運也隨時配合。另國道客運推出90條路線打6折，打到骨折，鼓勵民眾搭國道客運慢慢走、慢慢玩，欣賞台灣風景。

▲▼總統賴清德視察春節交通疏運。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼總統賴清德今赴台北車站視察春節交通疏運。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼總統賴清德視察春節交通疏運。（圖／記者李姿慧攝）

總統賴清德則表示。今年春節各單位做了萬全準備，包括台鐵、高鐵甚至公路局的客運，都加開班次或加掛車廂，提升服務量能；第二個很難得的是運具聯防的發揮，台鐵加開台北-台中班次，支援高鐵人潮，另外公路局的國道客運也提供運量備援，做到海空互相聯防、運具相互聯防。

賴清德強調，春節疏運目標只有一個，就讓國人春節能夠快快樂樂出門、愉快旅遊，還能平安回家。

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