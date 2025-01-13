不想結婚！長輩搖頭「以後年夜飯只有1人」　年輕人真實反應曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣未婚率逐年上升，許多年輕人選擇不婚不生，認為過自己想過的人生最重要。一名網友透露，家中長輩突然語重心長地說，「如果不結婚，以後就沒人陪你吃年夜飯了」，讓他不知該如何回應；對此，大票鄉民洗版直呼，「不用吃年夜飯，就自己出國了，超爽好嗎」、「不用見一堆妖魔鬼怪了」。

網友在PTT發文表示，長輩最近突然勸單身的自己，說道「不結婚的話，以後年夜飯只有自己一個人吃。有家庭的人開開心心地圍爐，誰會跟你一起吃年夜飯？」

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這番話讓他瞬間無言，不知該如何應對，於是好奇求問廣大鄉民「如果是你，會怎麼回答他呢？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

PO文掀起熱烈回響，大票網友直呼，「年夜飯我早出國了，跟誰吃很重要嗎？」「買麥當勞、打遊戲、追劇，不用面對討人厭親戚超爽的」、「包給長輩和小孩的紅包省下來，自己出國爽」、「單身狗巴不得都一個人過年」、「太棒了，不用包紅包，也能好好睡一覺」、「一人飽，全家飽」、「忙整天做整桌菜吃一個禮拜，你瘋了嗎」、「不用跟那些親戚打交道超爽的好嗎」、「超爽，都不要跟我搶，也不會有一堆不想吃的東西」、「圍爐開開心心的要確定耶」。

值得一提的是，根據東方線上最新發表的《2025消費者型態市場趨勢》報告，台灣的未來社會正走向獨身化、個人化與新價值取向，有67.5%的人認為，不結婚也無妨；還有51.4%的人覺得，不一定要有孩子。

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