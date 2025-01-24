春節防災不鬆懈　雲林消防局15天專案保障安全

▲春節前夕，縣長張麗善與議長黃凱，22日至消防局提前拜個早年，並送上備勤所需物資及慰勞金。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

農曆春節蛇年連續假期即將來臨，縣長張麗善與議長黃凱，22日至消防局替所有辛苦執勤的打火弟兄打氣及提前拜個早年，並送上備勤所需物資及慰勞金。另外斗六市長林聖爵，特意前來慰勞並致贈慰勞品。義消總隊顧問團長謝帝旺率顧問團更於春節期間自掏腰包致贈備勤所需慰勞品，讓執勤人員感受關懷之意。

縣長張麗善表示，農曆春節期間祭祀拜拜、用火用電增加，須加強宣導民眾居家用火用電安全；在圍爐或使用燃氣熱水器時應確保室內通風，避免一氧化碳中毒；另外雲林縣住宅用火災警報器安裝率已突破99.9％，近5年來，也有103件火災因裝設有住宅用火災警報器，並成功鳴叫警示，致能及時化解危機，免於遭受火災吞噬。

雲林縣消防局長林文山指出，消防局1月22日至2月5日，規劃義消協勤春節專案工作計15天，持續以「預防火災、搶救災害、緊急救護」三大工作主軸，持續強化救災整備措施，以確保春節期間防救災效能。

▲春節前夕，縣長張麗善與議長黃凱，22日至消防局提前拜個早年，並送上備勤所需物資及慰勞金。（圖／記者王悉宇翻攝）