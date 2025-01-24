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避免春節急診塞爆！診所、藥局「除夕-初五」開業　健保獎勵加3成

▲▼衛福部1/24公布中南部醫院評鑑結果。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部公布醫院評鑑結果，同時宣布春節診所藥局獎勵措施。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年農曆春節連假長達9天，且面臨流感疫情最高峰等衝擊，就怕重演先前春節急診塞爆的情況。健保署今（24）日宣布診所、社區藥局獎勵措施，若於除夕至初五期間（1月28日至2月2日）提供服務，醫師診察費、藥事服務費加計3成，預估獎勵費用約1.14億元。

流感正處於流行期，根據疾管署最新監測，上周類流感就診人次高達14.1萬人，為近10年同期新高，疾管署預估疫情預期在春節過後會到高峰，單周約有15萬人就醫。衛生福利部表示，為確保民眾於春節期間之就醫需求，目前疾管署已針對急救責任醫院於初一至初三開設呼吸道傳染病特別門診予以獎勵。

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為鼓勵西醫診所及社區藥局於春節期間提供醫療服務，健保署長石崇良今日宣布，診所、社區藥局於除夕至初五期間（1月28日至2月2日）提供服務，診察費、藥事服務加計三成，避免流感輕症病患湧入醫院急診，排擠急重症病患就醫權益。

健保署表示，民眾若遇身體不適就診，可透過健保署網站查詢特約院所開診或藥局服務時段資訊；也可透過手機，下載「全民健保行動快易通｜健康存摺(APP)」，進入「醫療查詢/就醫院所查詢」輸入關鍵字，地圖將會呈現所在地附近的特約醫療院所或藥局；或點選「進階查詢」，勾選服務時段及其他篩選條件，尋找符合您需求的特約醫療院所及藥局，操作簡單又便捷。

此外，春節連假期間，民眾若有疑問，每日上午9時至下午5時，請撥打免付費服務專線0800-030-598，手機請改撥(02)4128-678專人提供服務。

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