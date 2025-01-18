雲林環境清潔週啟動　張麗善邀民眾除舊佈新打造健康家園

▲雲林縣環境保護局今舉辦「2025年雲林縣環境清潔週」環境清掃活動。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

縣長張麗善宣布1月18至24日為雲林縣環境清潔週，透過20鄉鎮市公所、清潔隊邀請鄉親一同加入家園整理行列。縣長張麗善指出，過年期間一直到元宵節，雲林縣將迎接成千上萬香客到來，為避免疫情，啟動環境清潔週，打造健康家園，是我們大家共同的目標。

雲林縣環境保護局今（18）日於北港鎮水道頭文化園區舉行舉辦「2025年雲林縣環境清潔週」環境清掃活動，以「除舊佈新打造韌性健康家園」為主題，號召縣民於春節前一週環境清潔週除舊佈新。張麗善表示，同時，請鄉親們加強社區排水溝清疏作業，清除淤泥、垃圾及積水容器，減少病媒蚊孳生風險，守護居民健康，為環境永續盡一份力。

環保局局長張喬維表示，雲林縣政府訂定「雲林縣登革熱孳清大動員計畫」，2024年1至12月縣府各局處及鄉鎮市公所共動員17萬3,984人次，清除17,681個積水容器及368處髒亂點，並加強巡查空屋、空地，全力降低登革熱風險。



張喬維局長指出，去年7月北港地區發現埃及斑蚊後，環保局總共投入將近200車次清溝車進行清溝作業，在幾次下來包含大降雨，整個北港地區都沒有淹水情形，顯示清溝成效非常好。提醒鄉親，若未妥善清理廢棄容器導致病媒蚊孳生，將依違反《廢棄物清理法》，處1,200元至6,000元罰鍰，或由衛生單位依據《傳染病防治法》，可處3,000元至1萬5,000元罰鍰，未改善者將按次處罰；如妨礙防治工作，最高可處30萬元罰鍰。





張麗善特別感謝清潔隊及環保志工的辛勤付出，並呼籲全民積極參與環境清潔週，以實際行動落實垃圾分類與回收，打造整潔舒適的生活環境。春節前清理家園，不僅是迎接新年的重要準備，更是實現潔淨健康家園的第一步，讓我們一起攜手努力，雲林就能達成「沒有孳生源、沒有病媒蚊、沒有登革熱」的目標，共同為健康宜居的未來努力。

▲張麗善特別感謝清潔隊及環保志工的辛勤付出，並呼籲全民積極參與環境清潔週。（圖／記者王悉宇翻攝）