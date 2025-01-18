確診最高領3千！高雄防堵登革熱祭4大獎勵　機場篩檢也能拿500

▲高雄市衛生局今宣布決戰登革熱境外，祭出相關獎勵措施。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

因應農曆春節將至，民眾出國旅遊機會增加，高雄市衛生局為防堵登革熱疫情，今(18日)宣布決戰境外，祭出4大獎勵計畫。其中，旅客於疫區入境後出現發燒等症狀，於機場配合檢疫就能拿500元禮券；這波重點也放在入境市民、新住民，若是主動通報就醫，會先給予500元禮券，若經確診再發放2500元獎金。

高雄市衛生局推動「登革熱決戰境外計畫」，盼能增進從登革熱高流行地區入境民眾防疫意識，從主動通報、接受篩檢到提早就醫，藉此防範登革熱病毒經由環境中病媒蚊擴散至社區，並即時偵測社區登革熱疫情。

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衛生局指出，此次計畫主要落實於機場檢疫、入境市民及新住民主動通報、東南亞／南亞入境旅行團及國際移工健康監測，並針對不同方案祭出禮券、獎金獎勵。

▲高雄市民入境2日內主動就醫接受登革熱篩檢提供500元禮券，確診後再頒2500元現金。（圖／記者許宥孺翻攝）

一、自登革熱流行地區入境市民或旅客：

出現發燒等疑似症狀，於高雄國際航空站完成登革熱NS1快篩採檢等待結果，並配合完成相關防疫措施，可獲得500元禮券，如配合住院等待PCR檢測報告，除補助住院費用外，衛生局更加碼提供1000元禮券。此外，從機場到小港醫院或民生醫院住院的計程車車資，也由衛生局支付。

二、入境市民及新住民主動通報獎勵：

具登革熱疑似症狀的市民及新住民，自登革熱高流行風險地區入境2日內，主動前往登革熱合約醫療院所就醫通報、採檢及疫調者，可獲得500元禮券。 如經確診登革熱，可再獲頒2500元獎金。

三、國際移工健康監測：

1. 新入境東南亞/南亞且工作或居住設於高雄市的入境勞工(含漁工)及船員入境後3日內採血篩檢登革熱快篩(NS1)，檢測陽性者應送至指定醫院所收治並進行防疫隔離。

2. 重入境國際移工入境2日內前往友善診所或38區衛生所進行採撿，國際移工的仲介、雇主、管理者或國際移工本人獲贈防疫禮券200元/案。

四、東南亞/南亞入境旅行團健康監測：

遊客於入境2天內，如出現疑似症狀，由導遊/領隊安排至醫療院所完成就醫、通報、採檢、疫調，導遊/領隊將頒予1000元禮券，該名遊客住院也能獲頒禮券1000元，至檢驗結果出爐的住院費用也由衛生局補助。

衛生局提醒，入境登革熱流行地區，建議穿著淺色長袖衣褲、塗抹防蚊液及落實入境14天內自主監測，確實留意自身症狀，若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱症狀應儘速就醫快篩，並向醫師主動告知TOCC(旅遊史、職業史與群聚史)，早期通報早期治療。

▲自登革熱流行地區入境市民或旅客，於機場配合篩檢可獲500元禮券。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲入境市民及新住民主動通報，最高可獲3000元獎勵。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國際移工健康監測獎勵。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲東南亞/南亞入境旅行團健康監測獎勵。（圖／記者許宥孺翻攝）