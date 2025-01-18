台南南化春節跳蚤市場　南消至南化區公所防災宣導

▲台南市南化區公所與南化里辦公處主辦的「南化春節手寫春聯暨跳蚤市場」活動，18日上午在南化區公所前熱鬧登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南化區公所與南化里辦公處主辦的「南化春節手寫春聯暨跳蚤市場」活動，18日上午在南化區公所前熱鬧登場，社區居民不畏寒冷，熱熱鬧鬧來捧場，消防局第二大隊南化分隊趁此活動進行防火宣導。

年節將至，現場特別邀請多位書法名家揮毫寫春聯，供民眾免費索取。本次活動推廣「惜福愛物」的觀念，舉辦跳蚤市場，透過二手交換中心，將尚堪用的物品轉賣給需要的民眾，既惜福又環保！並傳遞消防防災知識，南化區公所更加入愛心義賣行列，鼓勵同仁捐出家中用不到的物品，任民眾選購，並將當日所得全數捐作公益，回饋給地區的弱勢戶，南化區公所舉辦的「南化春節手寫春聯暨跳蚤市場」每年都吸引眾多在地居民與遊客前往參加，南化消防隊也於此活動設攤宣導防火知識並發放宣導品、海報與民眾分享防火逃生秘訣，趁此次活動舉辦防火宣導傳遞防災知識。

為使民眾加深消防防災觀念於春節活動之餘進行宣導，第二大隊南化分隊特別配合114消防節防火宣導周針對『住宅用火災警報器』、『防範電器火災安全』、『爐火烹調安全』、『家庭逃生計畫1216原則』、『CPR及哈姆立克法』及其他如滅火器使用、火場避難原則、公共場所消防安全診斷、長者居家消防安全診斷暨義消招募等主題進行防火防災宣導，加強大家的防災意識。

消防局李明峯局長表示，根據統計，安裝住宅用火災警報器，火災發生時的生存機率大幅提升，因為它能在危急時刻「第一時間」發出警報，爭取寶貴的逃生避難時間。1.安裝到位：每層樓至少一顆，卧室、客廳、走廊都需要安裝。2.定期維護：定期檢查住警器功能是否正常並隨手清潔(每月1次) 。3.定期汰換：至少每10年汰舊換新1次，提昇住宅防火安全，爭取寶貴的逃生避難時間。

消防局第二大隊王騰毅大隊長表示：二大隊透過「南化春節手寫春聯暨跳蚤市場」進行防火宣導活動，住宅易生火災以爐火烹調不慎及電器火災最常見，因此加強住宅防火安全-爐火烹調安全防範煮食不慎，烹調時強調人離火熄，以及常見易造成火災用電習慣，居家電器診斷延長線老化更換等提昇住宅防火安全。，以及滅火器操作使用，家庭逃生計畫1216原則，CPR及哈姆立克法急救要領，藉此次南化區公所舉辦的「南化春節手寫春聯暨跳蚤市場」活動，加深社會大眾消防防災觀念。