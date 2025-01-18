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選定黃麟凱死刑「1個月前就決定」！　資深司法記者曝內幕

▲▼黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲黃麟凱殺死王家母女遭判死刑。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

2013年殺害前女友及其母親的現役軍人黃麟凱，於16日晚間被槍決。曾經輔導過黃麟凱的教誨師也直言「黃麟凱已經不可能教化了」。資深司法記者劉峻谷爆料，這個決定並不是臨時起意的，早在1、2個月前，最高檢察署就已經在過濾名單，並挑選黃麟凱執行死刑。

劉峻谷在政論節目《57爆新聞》表示，法務部16日晚間執行的死刑並非臨時決定，其實早在1、2個月前就開始籌備，兩個月前，最高檢察署就已經開始過濾37名死刑犯的名單，並在上周就已經密集開會討論。

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劉峻谷指出，這周一、二，法務部長、檢察總長和高檢署檢察長，三巨頭召開審查會議，當時就決定執行黃麟凱的死刑，「因為他完全符合這個情況」。

劉峻谷進一步表示，之前三巨頭一起聚會的時候，法務部當然不會對外說正在進行什麼事情，但是記者看到就會問，這時法務部就會說，因為審查總預算卡關，所以密集檢討預算，「但是另外一個重點，就是在決定死刑名單，在翻生死簿決定哪一位，挑哪一個來執行死刑」。

▲▼黃麟凱遺體抵達板橋殯儀館。（圖／記者黃彥傑攝）

▲黃麟凱遺體抵達板橋殯儀館。（圖／記者黃彥傑攝）

法務部常次黃謀信對於槍決黃麟凱表示，這名死刑犯的犯行屬於聯合國人權兩公約中的「最嚴重犯罪」，且不符合非常上訴要件，亦無聲請再審等救濟。憲法法庭已判決死刑合憲，因此依法執行死刑，完全符合憲法法庭的判決意旨。

根據《知新聞》報導，教誨師黃明鎮在3、4年前曾輔導過黃麟凱一段時間。他指出，黃麟凱無法教化的原因有兩點。首先，黃麟凱對於盜領前女友20多萬存款一事，認為情侶間的金錢往來是理所當然。其次，事發多年來，黃麟凱從未認錯，反而不斷合理化自己的行為，毫無悔意。因此，黃明鎮認為黃麟凱已無教化可能。

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