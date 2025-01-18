黃麟凱伏法「死刑最後1槍」？醫曝玄機：台灣進入實質廢死時代

▲黃麟凱遺體抵達板橋殯儀館。（圖／記者黃彥傑攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

死刑犯黃麟凱遭判死刑定讞7年半後，16日晚間槍決伏法，掀起社會議論。醫師沈政男17日上午發文，提到法務部稱，黃麟凱是現有37名死囚裡，唯一完全符合最新釋憲條件者。於是沈政男推論，其他36名死囚，未來不會再被執行死刑了，「所以說，黃麟凱伏法那一槍，將是台灣最後一聲死刑槍響」，認為台灣實際上進入了實質廢死時代。

沈政男在臉書表示，有人質疑，不是才剛公布死刑合憲的限制條件，怎麼黃麟凱馬上被執行死刑？法務部的解釋則為，黃是37名死囚中唯一完全符合最新釋憲條件者，「也就是，窮凶極惡，遭到歷審所有法官一致判死」。

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不過，沈政男因此推論，其他36名死囚未來不會再被執行死刑了，加上新的死刑案件，要被歷審法官一致判死，機會也趨近於零，「所以說，黃麟凱伏法那一槍，將是台灣最後一聲死刑槍響。昨晚的槍響，是民進黨政府清理廢死釋憲議題──表面上有在執行死刑，實際上台灣已進入實質廢死時代。」

沈政男表示，民進黨此舉是用「法律技術」遏止民間爭議，認為這是釋憲的濫用，「千萬人的爭論被化成幾個人的決定，就只是用法律的鍋蓋，強壓公民社會的疑慮與爭論，因此三不五時就會冒出一些逸出的蒸氣怪味。」

他指出，廢死的最重要倫理學基礎之一，就是「沒有人天生是惡魔，人性是中性的」，另一個背後立論則是「所有人都是可以了解的，包括惡魔」，國家社會應該嘗試理解所有國民，而不是因為無法理解就處死。

他認為政府應該引導國民思考廢死的哲學基礎，達成多數共識，認同廢死是進步思潮，再透過立法廢死，而不是走釋憲的巧門，在表面上顯得進步而已，「當然，表面進步，還是比完全落伍好，就只是希望，台灣能真正趕上人類文明潮流。」