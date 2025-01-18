廢死聯盟：黃麟凱獄中考到「街頭藝人證照」　遺願曝光

▲黃麟凱16日晚間槍決伏法。（圖／ETtoday資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

死刑犯黃麟凱遭判死刑定讞7年半後，16日晚間槍決伏法，掀起社會議論。「台灣廢除死刑推動聯盟」2019年曾分享黃麟凱的故事，提到黃麟凱在看守所內的管樂班接觸樂器後，就此愛上音樂，還考了新北市街頭藝人表演證照，期待有天走出看守所的大門到街上表演，接受路人掌聲，演繹「反省過後的人生篇章」。

廢除死刑推動聯盟倡議專員羅禮涵2019年曾撰文「死刑犯的故事 在這個世界無法相處的話」，曝光黃麟凱的故事，提到黃麟凱在看守所內參加管樂班後，因為薩克斯風和爵士鼓愛上音樂，笑說自己就像變成音樂狂，一旦開始碰音樂，就會進入專注忘我的境界。

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黃麟凱利用一周一次的上課時間練習吹奏之外，還在舍房內自行研究樂譜，「有些人有絕對音感就比較容易，但我還不行，就要一直聽，去抓那個音。」因此，監所內有活動需要管樂班同學表演時，黃麟凱和其他同學都會精心地為每一場演出做準備，涵蓋樂曲的吹奏、表演橋段的設計及編排，

後來，黃麟凱運用所內資源，在2019年考到新北市街頭藝人表演的證照。有了家人的支持和對音樂的熱情，黃麟凱原本期待有天走出看守所大門，掛上街頭藝人表演證照，在路上演奏樂器、接受路過民眾的掌聲，同時演繹他反省過後的人生篇章。不過隨著槍決伏法，黃麟凱的音樂夢成了遺願。